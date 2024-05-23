Суд вынес приговор бармену Малине за диверсии на железной дороге

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Суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, обвиняемому в госизмене и диверсии на железной дороге. О ходе дела РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
По данным следствия, Малина летом прошлого года поджёг релейный шкаф на железной дороге. Тогда его задержали, и сначала вменяли ему лишь это преступление. Однако потом выяснилось, что это не первый поджог железнодорожной инфраструктуры, совершённый Малиной. До этого он ещё дважды совершал диверсии и одновременно готовился ещё к нескольким.
В результате, решением московского суда он был приговорён к 25 годам лишения свободы за госизмену и совершённые диверсии.
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Анастасия Чинкова