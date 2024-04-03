Мосгорсуд признал законным арест Исломова по делу о теракте в «Крокусе»

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Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Исроила Исломова на свой арест, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.
Исломов отрицает свою причастность к преступлению, сообщил правозащитник арестованного.
Прежде фигурант уголовного дела подал апелляционную жалобу в суд, не согласившись с решением суда о взятии его под стражу.
Напомним, Исроил Исломов был арестован 25 марта. По информации правоохранителей, он был последним владельцем автомобиля, на котором пытались скрыться преступники после совершения теракта в концертном зале Подмосковья.
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Прежде фигурант уголовного дела подал апелляционную жалобу в суд, не согласившись с решением суда о взятии его под стражу.
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Анастасия Хохлова