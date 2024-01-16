Мосгорсуд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор»

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Московский городской суд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор» в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в клубе, где прошла вызвавшая активную дискуссию «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, были найдены нарушения. В связи с этим принято решение о временном закрытии заведения на 90 дней.
Мосгорсуд признал приостановку деятельности клуба законной.
Ранее сообщалось, что Российское авторское общество подало иск в Арбитражный суд Москвына владельца клуба за использование музыкальных треков, сроки платежей которых были просрочены.
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Анастасия Чинкова