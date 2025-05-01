Мошенничество нарастает перед майскими праздниками

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Эксперты предупредили россиян о росте активности мошеннических схем накануне майских праздников. Наибольшее количество случаев зафиксировано в сфере туризма, садоводства, подготовки выпускников и организации свадеб. Об этом пишет РИА Новости.
Среди наиболее распространенных методов обмана туристов называют создание копий известных туристических платформ с изменением одной буквы в названии и предложение поддельных билетов по заниженным ценам.
Садоводов обманывают предложением редких сортов семян, а родителей школьников пугают необходимостью срочной оплаты пересдачи экзаменов. Будущие молодожены рискуют потерять деньги, доверяя фейковым организаторам мероприятий, предлагающим несуществующие услуги и скидки.
Для защиты от мошенничества специалисты рекомендуют пользоваться только проверенными ресурсами, внимательно изучать реквизиты сайтов и компаний, избегать предоплат без заключения договоров и тщательнее анализировать отзывы и репутацию поставщиков услуг.
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Садоводов обманывают предложением редких сортов семян, а родителей школьников пугают необходимостью срочной оплаты пересдачи экзаменов. Будущие молодожены рискуют потерять деньги, доверяя фейковым организаторам мероприятий, предлагающим несуществующие услуги и скидки.
Для защиты от мошенничества специалисты рекомендуют пользоваться только проверенными ресурсами, внимательно изучать реквизиты сайтов и компаний, избегать предоплат без заключения договоров и тщательнее анализировать отзывы и репутацию поставщиков услуг.
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Дарья Осипова