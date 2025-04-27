Мошенники обманули россиянина почти на 8 млн и убедили продать машину

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Мошенники обманули 78-летнего россиянина почти на 8 миллионов рублей, убедили продать машину Toyota RAV4 и чуть не вынудили расстаться с квартирой. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД. Пенсионера заставили поверить, что всего накопления находятся под угрозой, потому их следовало спрятать на «безопасных счетах».
«Злоумышленники, представляясь высокопоставленными чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов, в течение нескольких месяцев выманивали у него деньги. Аферисты убедили пенсионера, что его сбережения находятся под угрозой, и заставили перевести почти 8 млн рублей на подконтрольные им счета», — передает «Сiбдепо».В то же время заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал о популярном методе мошенников — схеме «Два звонка». В беседе с RT он пояснил, что первый звонок — пролог и завязка сценария, обычно с безобидным предлогом. За ним следует второй звонок якобы из банка, МВД или службы безопасности, во время которого жертву убеждают, что ее пытались взломать или обмануть при первом телефонном разговоре. Главная уязвимость в этот момент — рефлекторное доверие звонящему.
«Ведь логика в голове подсказывает: «Да, был странный звонок, а вот теперь настоящие специалисты заботятся о моих деньгах. А дальше уже знакомые шаги: предложение «защитить средства», «оформить безопасный счет», «проверить личность», «выслать код», «подтвердить вход», — предупредил эксперт.Читайте также:
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