Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Названы популярные схемы обмана пенсионеров в преддверии майских праздников

Названы популярные схемы обмана пенсионеров в преддверии майских праздников

Мошенники используют доверчивость пенсионеров в преддверии майских праздников
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники в преддверии майских праздников используют доверчивость пенсионеров, чтобы украсть их деньги. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Мошенники часто звонят пенсионерам под видом «представителей госорганов» и сообщают о якобы положенных надбавках или компенсациях ко Дню Победы.

«Злоумышленники под разными предлогами просят сообщить данные банковской карты или перевести «небольшую сумму» для оформления выплаты. Пенсионерам важно помнить: настоящие выплаты проводятся автоматически, без участия третьих лиц и звонков», — сказал Немкин в беседе с RT.

Кроме того, пенсионерам рассылают сообщения с предложениями получить подарки ко Дню Победы. Для этого предлагается пройти опрос по ссылке, которая ведет на фишинговые сайты, где похищаются персональные данные.

Также мошенники предлагают пенсионерам «помощь от волонтёров» в домашнем хозяйстве, заходят в жильё, а после выманивают деньги или похищают имущество.

Немкин призвал предупреждать пенсионеров о возможных рисках, так как осведомлённость является лучшей защитой от обмана.

В свою очередь астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина в разговоре с «Москвой 24» предупредила о всплеске активности мошенников в мае.

«Когда Нептун вступает в напряженные аспекты, способность людей ясно мыслить, чувствовать интуитивные сигналы и защищать личные границы резко снижается. Они теряют критическое восприятие и могут оказаться не просто обманутыми кем-то, но и обманывать самих себя», – пояснила Файкина.

Она уточнила, что самыми опасными в этом плане станут 1, 8, 15, 16, 22, 23, 28 и 29 числа мая.

Читайте также:

В России предупредили о мошеннических схемах над ветеранами ко Дню победы 9 мая

Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических звонках «из поликлиники»

Жителей Подмосковья предупредили об активности мошенников перед Днём Победы
#деньги
#психолог
#помощь
#жильё
#мошенники
#имущество
#опрос
#карты
#выплаты
#данные
#подарки
#астролог
«Снежный апокалипсис»: жительница Перми рассказала о снегопаде века
Жительница Перми: после мощного снегопада дороги превратились в лужи
29 апреля 2025, 14:54

Фото: iStock/MahmutSonmez

Из-за сильнейшего снегопада в Перми увеличилось число аварий, весь город погряз в серьёзных пробках. Об этом рассказала местная жительница.
«Вчера был снежный апокалипсис. Пробки 9 баллов даже в 11 вечера, аварии на каждом шагу. Стоимость такси по маршруту, который стоил всегда 200 рублей, была около 700. Чусовской мост стоял около 6 часов, в соцсетях жаловались, что в автобусах едут дети и беременные, в туалет даже не сходить», — поделилась Елена в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы, которые утром начали резко таять, и дороги превратились в лужи.

Елена отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.

Теперь же, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в Пермском крае ожидаются дожди.

Синоптик пояснила, что снегопады также прошли в Череповце и Вологде, а вторая часть досталась Пермскому краю.

«Что же касается дальнейшего развития, то эта зона осадков уходит на северо-восток — уходит на север Урала, на Ямал, а в тылу — другая воздушная масса. Она уже не будет связана с сильными осадками, будут дожди, может быть, с мокрым снегом, он не даст прироста высоты снежного покрова», — рассказал Шувалов в интервью RT.

Он добавил, что к 3 и 4 мая дожди дойдут до Пермского края. Днём воздух прогреется до 10 °C, а снег будет стремительно таять.

Читайте также:

Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло

«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках

Радоница 29 апреля: почему нельзя плакать по усопшим и работать на земле, народные приметы
#мост
#дети
#дороги
#такси
#пробки
#ночь
#снег
#сосульки
#город
#аварии
#жители
#тепло
#воздух
#метель
#интервью
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На форуме «Сильные идеи» ждут инициатив по подготовке кадров
29 апреля 2025, 14:15

Фото: t.me/ideas_forum

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» ищут идеи и решения, способные создать целостную экосистему подготовки кадров в направлении «Национальной кадровой инициативы».
«Кадровая политика будущего требует системного подхода – от прогнозирования потребностей до внедрения инновационных образовательных методик. Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая», – говорится в ТГ-канале форума.
Организаторы напомнили, что в этом году предусмотрено пять номинаций: Социальная инициатива – для улучшения качества жизни; Предпринимательская инициатива – новый бизнес и креативная экономика; Технологическая инициатива – гражданские и военные технологии; Кадровая инициатива – для раскрытия потенциала каждого человека; Экологическая и климатическая инициатива – сохранение природы и адаптация страны к климатическим изменениям.

Двухдневный форум запланирован на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.

Читайте также:

На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 11 тыс. предложений

На форум «Сильные идеи» представили 230 предложений о поддержке участников СВО

На форум «Сильные идеи для нового времени» пригласили авторов проектов по экологии
#россия
#форум
#нижний новгород
#сайт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников
Депутат Драпеко: в моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое
29 апреля 2025, 13:27

Елена Драпеко (Фото: Telegram/@elena_drapeko)

2025 год знаменуется большой памятной датой — 80-летием Победы советского народа над фашисткой Германией. Военные события 1941-1945 годов не обошли ни одну семью.
Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радио 1» заявила, что 9 мая — это священный праздник для всей страны и для ее семьи тоже.

«В моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое. Вернулась тетя Шура, мой отец и его брат. К сожалению, погибли очень многие. Я вместе со своей семьей разыскивала могилы моих родственников много лет. И вот нашла старшего лейтенанта Николая Драпеко, он был артиллеристом, защищал блокадный Ленинград. Похоронен в братской могиле в поселке Синявино Ленинградской области. А второй мой двоюродный брат Владимир Драпеко брал штурмом остров Шумшу. Но его могилы мы не нашли, потому что в документах было написано, что тело предано морю», — поделилась депутат.

Она добавила, что во всех российских семьях есть свои герои, с портретами которых люди выходят в бессмертный полк.

«Мои дочка, внучка, племянница очень гордятся своими героями», — сказала Елена Драпеко.

Читайте также:

«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну

В Кузбассе стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика»

Воробьёв поручил подготовиться к празднованию 9 Мая в каждом городе Подмосковья
#праздник
#семья
#семьи
#9 мая
#бессмертный полк
#страны
#человек
#герои
#депутат
#люди
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло
Синоптик Позднякова: 2 и 3 мая воздух в Москве прогреется до 18 °С
29 апреля 2025, 13:23

Фото: iStock/ValerijaP

В столичном регионе уже 2 и 3 мая погода начнёт улучшаться, а воздух прогреется до +18 °С. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«В пятницу, 2 мая, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами, а в облаках уже будут заметны просветы. Ночные температуры будут колебаться в пределах плюс 1–6 градусов, а днем достигнут плюс 10–15 градусов», — рассказала Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

3 мая, по словам синоптика, в Москве днём ожидается 13–18 °С тепла, ночью температура не опустится ниже 3 °С. Этот день станет одним из самых теплых и комфортных на неделе.

Тем временем в Кузбассе 29 апреля власти введут режим повышенной готовности из-за погоды, ожидаемой в ближайшие часы, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на постановление исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Андрея Панова.

В регионе ожидаются ливни, грозы и град. Ветер усилится до 12–17 м/с, местами с порывами до 25 м/с и более.

«Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ликвидации последствий негативных ситуаций», — говорится в распоряжении врио губернатора.

Кроме того, в рамках режима повышенной готовности планируется проверить состояние линий электропередачи.

Читайте также:

Радоница 29 апреля: почему нельзя плакать по усопшим и работать на земле, народные приметы

«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках

Москвичам рассказали о погоде в последние дни апреля
#дождь
#град
#часы
#температура
#ветер
#дожди
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Говырин напомнил о досрочных выплатах пенсий за май
29 апреля 2025, 12:57

Фото: iStock/mars58

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что выплаты пенсий перед майскими праздниками будут произведены в конце апреля.
«Каждый год перед началом мая страна готовится к длинным выходным, и Социальный фонд России заранее меняет платёжный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. В 2025‑м перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1—5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля», — рассказал Говырин в беседе с RT.

Он пояснил, что такие меры предпринимаются из-за того, что 1 и 2 мая в текущем году являются нерабочими днями, поэтому банковские расчёты и выдача наличных, например, на почте, не производятся. По словам Говырина, ни один пенсионер не должен остаться без денег на праздничные дни.

Тем временем депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что самые высокие пенсии в перспективе будут получать IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

«Размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд России, — чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и выше будущая пенсия», — пояснил Никитин.

По словам депутата, на сегодняшний день ИТ-специалисты в среднем получают порядка 200 тысяч рублей, инженеры в нефтегазовой отрасли — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей. Средняя зарплата пилотов и авиадиспетчеров составляет не менее 280 тыс. рублей. Врачи узкой специализации при этом имеют доход от 170 тыс. рублей.

Никитин уточнил, что размер пенсии складывается из зарплаты, продолжительности трудового стажа и добросовестности работодателя, который должен регулярно выполнять отчисления в СФР.

Читайте также:

График выплат пенсий в мае 2025 года: кто получит деньги досрочно в апреле

Миронов предложил установить пенсию на уровне цены потребительской корзины

Индексация пенсии с 1 апреля: кому и на сколько увеличат выплаты?
#пенсионеры
#зарплата
#врачи
#деньги
#пенсии
#выплаты
#специалисты
#it
#фонд
#график
#пенсия
#зарплаты
#депутат
#работодатель
Следите за нашими новостями
в удобном формате