Названы популярные схемы обмана пенсионеров в преддверии майских праздников

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Мошенники в преддверии майских праздников используют доверчивость пенсионеров, чтобы украсть их деньги. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Мошенники часто звонят пенсионерам под видом «представителей госорганов» и сообщают о якобы положенных надбавках или компенсациях ко Дню Победы.
Кроме того, пенсионерам рассылают сообщения с предложениями получить подарки ко Дню Победы. Для этого предлагается пройти опрос по ссылке, которая ведет на фишинговые сайты, где похищаются персональные данные.
Также мошенники предлагают пенсионерам «помощь от волонтёров» в домашнем хозяйстве, заходят в жильё, а после выманивают деньги или похищают имущество.
Немкин призвал предупреждать пенсионеров о возможных рисках, так как осведомлённость является лучшей защитой от обмана.
В свою очередь астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина в разговоре с «Москвой 24» предупредила о всплеске активности мошенников в мае.
Она уточнила, что самыми опасными в этом плане станут 1, 8, 15, 16, 22, 23, 28 и 29 числа мая.
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«Злоумышленники под разными предлогами просят сообщить данные банковской карты или перевести «небольшую сумму» для оформления выплаты. Пенсионерам важно помнить: настоящие выплаты проводятся автоматически, без участия третьих лиц и звонков», — сказал Немкин в беседе с RT.
Кроме того, пенсионерам рассылают сообщения с предложениями получить подарки ко Дню Победы. Для этого предлагается пройти опрос по ссылке, которая ведет на фишинговые сайты, где похищаются персональные данные.
Также мошенники предлагают пенсионерам «помощь от волонтёров» в домашнем хозяйстве, заходят в жильё, а после выманивают деньги или похищают имущество.
Немкин призвал предупреждать пенсионеров о возможных рисках, так как осведомлённость является лучшей защитой от обмана.
В свою очередь астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина в разговоре с «Москвой 24» предупредила о всплеске активности мошенников в мае.
«Когда Нептун вступает в напряженные аспекты, способность людей ясно мыслить, чувствовать интуитивные сигналы и защищать личные границы резко снижается. Они теряют критическое восприятие и могут оказаться не просто обманутыми кем-то, но и обманывать самих себя», – пояснила Файкина.
Она уточнила, что самыми опасными в этом плане станут 1, 8, 15, 16, 22, 23, 28 и 29 числа мая.
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Элина Позднякова