Мошенничество с QR‑кодами в России набирает обороты
Из‑за усиления антифрод‑контроля в банках мошенники все чаще прибегают к схемам обмана с использованием QR‑кодов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Выберу.ру».
Согласно результатам опроса, за последний год с попытками мошенничества через QR‑коды сталкивались 18% россиян. Причем речь идет как о личном опыте респондентов, так и о случаях с их родственниками или друзьями.
Исследование выявило основные каналы распространения поддельных QR‑кодов. Как оказалось, 44% опрошенных находили поддельные бумажные квитанции в почтовых ящиках, 31% получали подобные уведомления по электронной почте, а 25% — сталкивались с такими сообщениями в мессенджерах и социальных сетях. Особую тревогу вызывает тот факт, что 12% респондентов признались в попытке оплатить поддельные квитанции.
Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко пояснила, что рост популярности схем с QR‑кодами напрямую связан с повышением эффективности банковских систем по выявлению подозрительных операций. Злоумышленники ищут альтернативные способы обмана, адаптируясь к усилению защиты со стороны финансовых организаций.
