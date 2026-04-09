В Подольске задержали курьера мошенников, якобы звонивших из военкомата
В городском округе Подольск полицейские задержали 21-летнего москвича за причастность к совершению телефонного мошенничества. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На телефон 22-летнего местного жителя позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей военкомата и сообщила о необходимости явиться в комиссариат.
«В ходе разговора женщина попросила молодого человека продиктовать шесть цифр из поступившего СМС-сообщения, что он и сделал. Позже с потерпевшим связались неизвестные, которые представились сотрудниками силовых структур и Росфинмониторинга. Они сообщили, что мошенники получили доступ к личным данным гражданина и от его имени выписали доверенность на другого человека, который якобы финансирует ВСУ», – отметила Петрова.Злоумышленники убедили молодого человека забрать из банка свои сбережения и передать курьеру для декларирования. Следуя инструкциям, он встретился с посыльным на Пресненской набережной в Москве и отдал ему 400 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, добавила Петрова. В результате полицейские установили и задержали курьера, которому заявитель передал наличные. Со слов подозреваемого, полученные деньги он перевёл в криптовалюту и направил кураторам. Подольский городской суд отправил фигуранта под домашний арест.