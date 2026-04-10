Жителям Лотошина рассказали об уловках мошенников

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Информационную акция «Как не стать жертвой мошенников» провели на улицах Лотошина сотрудники местного отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Жителям рассказали, какие бывают виды мошенничества и как стоит вести себя в той или иной ситуации. Особое внимание полицейские уделили защите личных данных и напомнили собеседникам о том, что не следует называть незнакомым людям коды из СМС-сообщений.





«Лотошинцев также предупредили об опасности переходов по неизвестным ссылкам: они могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты, созданные для сбора чужих данных. При этом такие страницы часто выглядят как официальные ресурсы, чтобы ввести людей в заблуждение», — говорится в сообщении.