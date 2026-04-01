Жене бойца СВО дали реальный срок за мошенничество с выплатами
В Приморском крае суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в незаконном получении выплат, предназначенных семье пропавшего без вести участника специальной военной операции. Об этом пишет «Лента.ру».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Чугуевская районная инстанция назначила женщине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В ходе судебного разбирательства установили, что в июне 2023 года супруга подсудимой официально признали без вести пропавшим в ходе боевых действий.
На основании этого ей перечислили денежные средства в размере около двух миллионов рублей. Однако, как выяснили следственные органы, на самом деле мужчина находился дома, и женщина умышленно скрыла этот факт.
Суд квалифицировал действия фигурантки как мошенничество в особо крупном размере. Помимо уголовного наказания, с осужденной взыщут всю сумму причиненного ущерба.
