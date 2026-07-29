Мошенник больше года выманивал деньги из пенсионерки, рассказывая о коме и гибели сына
В Киселёвске 67-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенника, с которым познакомилась на сайте знакомств.
Как сообщает VSE42.RU, за год общения женщина перевела виртуальному кавалеру более 100 тысяч рублей, поверив его историям о трагедиях и тяжёлой болезни.
По данным полиции Кузбасса, знакомство произошло весной 2025 года. Вскоре мужчина сообщил, что его сын погиб в ДТП, а сам он оказался в больнице. Сначала пенсионерка отправила ему 10 тысяч рублей на обследование, а затем ещё 20 тысяч — якобы на похороны сына.
Позже собеседник заявил, что впал в кому. Спустя некоторое время он написал, что пришёл в себя, но из-за проблем с речью может общаться только сообщениями. Под предлогом оплаты лечения, оформления документов и разблокировки банковских счетов он продолжил просить деньги.
Когда женщина потребовала вернуть переведённые средства, мужчина отправил ей поддельный чек о переводе. Не получив денег, пенсионерка поняла, что всё это время её обманывали, и обратилась в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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