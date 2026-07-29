Мошенник больше года выманивал деньги из пенсионерки, рассказывая о коме и гибели сына

29 июля 2026, 11:26

Пенсионерка перевела интернет-возлюбленному более 100 тысяч рублей на лечение

Фото: Istock / Дмитрий Коростылев

В Киселёвске 67-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенника, с которым познакомилась на сайте знакомств.