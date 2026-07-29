В Люберецкую больницу поступили четыре аппарата УЗИ экспертного класса
Четыре современных аппарата для ультразвуковых исследований экспертного класса поступили в Люберецкую больницу в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новая техника используется в центральной поликлинике, стационаре №1 и поликлиниках №6 и №10.
«Принципиально новой опцией является возможность проводить с помощью этих аппаратов эластометрию — ключевое исследование для диагностики заболеваний печени. Раньше такой возможности у нас не было, и нам приходилось направлять пациентов в региональные медцентры», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой больницы Ксения Меньчикова.Сотрудники больницы прошли специальное обучение для работы на новых аппаратах. За три месяца с их помощью провели свыше шести с половиной тысяч исследований.