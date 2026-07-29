В Люберецкую больницу поступили четыре аппарата УЗИ экспертного класса

29 июля 2026, 11:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четыре современных аппарата для ультразвуковых исследований экспертного класса поступили в Люберецкую больницу в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Новая техника используется в центральной поликлинике, стационаре №1 и поликлиниках №6 и №10.





«Принципиально новой опцией является возможность проводить с помощью этих аппаратов эластометрию — ключевое исследование для диагностики заболеваний печени. Раньше такой возможности у нас не было, и нам приходилось направлять пациентов в региональные медцентры», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой больницы Ксения Меньчикова.