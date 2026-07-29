Россиянам назвали неочевидный признак изменения вкусовых ощущений

29 июля 2026, 10:05

Врач Кашух: на восприятие вкуса могут влиять заболевания полости рта

Фото: iStock/seb_ra

На восприятие вкуса могут влиять заболевания полости рта. Об этом сообщила NEWS.ru эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.