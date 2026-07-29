Россиянам назвали неочевидный признак изменения вкусовых ощущений
На восприятие вкуса могут влиять заболевания полости рта. Об этом сообщила NEWS.ru эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам эксперта, изменение пищевых предпочтений с возрастом обусловлено комплексом физиологических и психологических причин. Обоняние играет ключевую роль в восприятии вкуса, так как именно запахи помогают различать вкусовые оттенки. В связи с этим, при снижении обонятельной чувствительности знакомые продукты могут казаться менее насыщенными.
Также важно учитывать естественные изменения, происходящие в организме. С возрастом могут изменяться скорость метаболизма, состояние слизистых оболочек и функционирование желудочно-кишечного тракта. На вкусовые ощущения могут влиять сухость во рту, заболевания полости рта и зубов, а также нарушения носового дыхания, подчеркнула Кашух.
Отдельным фактором являются лекарственные препараты. По словам врача, некоторые из них могут вызывать металлический привкус или снижать интенсивность привычных вкусов. Кроме того, мозг связывает еду с воспоминаниями и эмоциями, что также влияет на вкусовые предпочтения, добавила гастроэнтеролог.
Читайте также: