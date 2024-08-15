Мошенники атаковали высокопоставленного чиновника МВД РФ

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Телефонные мошенники с Украины атаковали звонками замглавы российского МВД Владимира Кубышко. Об этом высокопоставленный чиновник ведомства рассказал в рамках X Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
«Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», — сказал Кубышко.
Он добавил, что недавно от действий мошенников пострадала исполнительница Лариса Долина.
Кубышко резюмировал, что количество мошеннических действий увеличилось в последнее время. В частности, по словам замглавы МВД, 82% совершены при использовании информационно-телекоммуникационных технологий.
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