В «Сбере» назвали слова и фразы, которые чаще всего используют мошенники

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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники чаще всего используют такие фразы и слова: «МВД», «ФСБ», «Центральный банк», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», «безопасный счет», когда пишут или звонят россиянам с просьбой перевести им деньги. Об этом информирует «РБК».
По словам Кузнецова, услышав эти фразы или слова в телефонном разговоре с неизвестным вам человеком — сразу прекращайте с ним общение.
Он добавил, что самыми распространенными мошенническими схемами являются звонки, в которых аферисты просят перевести деньги «на безопасный счет».
Мошенники могут притвориться сотрудниками мобильных операторов и предложить продлить ваш договор. Они могут написать вам в мессенджер с логотипом «Госуслуги» на аватарке и попросить оплатить долг. Помимо этого, могут представиться работниками социального фонда и сказать, что хотят пересчитать вашу пенсию. Или же они могут позвонить вам, чтобы узнать дату вашей диспансеризации.
Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что мошенника можно вычислить по фразе «Защищённые счета». Услышав о таких счетах, можно сразу бросать трубку, сказал он.
До этого сообщалось, что аферисты придумали новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». В качестве жертв мошенники выбирают пенсионеров и людей среднего возраста, потому что они часто доверчивы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Специалист Лукацкий назвал фразу, по которой можно определить мошенника
Он добавил, что самыми распространенными мошенническими схемами являются звонки, в которых аферисты просят перевести деньги «на безопасный счет».
Мошенники могут притвориться сотрудниками мобильных операторов и предложить продлить ваш договор. Они могут написать вам в мессенджер с логотипом «Госуслуги» на аватарке и попросить оплатить долг. Помимо этого, могут представиться работниками социального фонда и сказать, что хотят пересчитать вашу пенсию. Или же они могут позвонить вам, чтобы узнать дату вашей диспансеризации.
Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что мошенника можно вычислить по фразе «Защищённые счета». Услышав о таких счетах, можно сразу бросать трубку, сказал он.
До этого сообщалось, что аферисты придумали новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». В качестве жертв мошенники выбирают пенсионеров и людей среднего возраста, потому что они часто доверчивы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Специалист Лукацкий назвал фразу, по которой можно определить мошенника
Дарья Осипова