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В «Сбере» назвали слова и фразы, которые чаще всего используют мошенники

В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники
15 августа 2024, 11:01
Фото: istockphoto/G0d4ather

Фото: istockphoto/G0d4ather

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники чаще всего используют такие фразы и слова: «МВД», «ФСБ», «Центральный банк», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», «безопасный счет», когда пишут или звонят россиянам с просьбой перевести им деньги. Об этом информирует «РБК».
По словам Кузнецова, услышав эти фразы или слова в телефонном разговоре с неизвестным вам человеком — сразу прекращайте с ним общение.

Он добавил, что самыми распространенными мошенническими схемами являются звонки, в которых аферисты просят перевести деньги «на безопасный счет».



Мошенники могут притвориться сотрудниками мобильных операторов и предложить продлить ваш договор. Они могут написать вам в мессенджер с логотипом «Госуслуги» на аватарке и попросить оплатить долг. Помимо этого, могут представиться работниками социального фонда и сказать, что хотят пересчитать вашу пенсию. Или же они могут позвонить вам, чтобы узнать дату вашей диспансеризации.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что мошенника можно вычислить по фразе «Защищённые счета». Услышав о таких счетах, можно сразу бросать трубку, сказал он.

До этого сообщалось, что аферисты придумали новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». В качестве жертв мошенники выбирают пенсионеров и людей среднего возраста, потому что они часто доверчивы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#счёт
Глава Павлово-Посадского округа Семёнов проверил состояние территорий около школ
15 августа 2024, 11:02

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Содержание территорий рядом со школами, общественных пространств и дворов проверил в ходе очередного обхода глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Замечаний много. Поручил службам навести порядок до Дня города. Это касается уборки мусора, окоса травы, уборки смета, опиловки кустов и другого», — сказал Денис Семенов.
Кроме того, на улице Урицкого ведутся работы по замене трубопровода, а в деревне Евсеево продолжается ремонт подъезда к школе. Асфальтовое покрытие обновят на проезжей части, тротуаре, а также под контейнерной площадкой и у входа в здание. А в парке «Дубрава» планируется нанести рисунок на забор.

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#павловский посад
#благоустройство
#денис семёнов
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Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира 2024 года
15 августа 2024, 10:59

Фото: iStock/SeventyFour

Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) этого года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на результаты исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.
Уточняется, что в данном рейтинге конкретные места присваивались первым ста вузам. Московский государственный университет (МГУ) попал в группу со 101 по 150 места.

Также в рейтинг вошли: Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

В рейтинг прошло года вошли 9 российских вузов.

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900 тысяч детских желаний, собранных на выставке «Россия», отправили в космос
15 августа 2024, 10:41

Фото: Пресс-служба выставки «Россия»

15 августа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправили мечты юных посетителей выставки «Россия», которые были собраны во время акции «Капсула мечт». Об этом сообщили в пресс-службе выставки «Россия»
Уточняется, что за пуском ракеты наблюдали молодые люди из всех 89 российских регионов, которые одержали победу в проекте «Космическая экспедиция Первых». Заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина отметила, что достижения, представленные на выставке, в свое время тоже были чьей-то мечтой, которая воплотилась в жизнь.

«Мы постарались показать детям, что Россия — это страна возможностей. Страна, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия», — подчеркнула Звягина.

Мечты юных посетителей выставки собирали в Павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей». Во время экскурсии дети загадывали желания, после чего они были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и занесены в специальную систему.

Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин пожелал каждому желаю каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь.

«Роскосмос — это сплав мечты и технологий! Присоединяйтесь к нашим образовательным и просветительским проектам, мечтайте, действуйте смело и помните, вы и есть будущее нашей космической отрасли и России», — заключил Шишкин.

Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение 3 дней они знакомились с работой Байконура. На космодроме дети посетили Музей истории космодрома, осмотрели стартовый комплекс «Гагаринский старт», памятник первому искусственному спутнику Земли и другие объекты.

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#ракеты
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Новая школа в Мытищах получила разрешение на ввод в эксплуатацию
15 августа 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школе на 500 учеников, построенной на территории жилого комплекса «Скандинавский» в городском округе Мытищи, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В школу обустроены учебные кабинеты, лаборантские, помещения для групп продлённого дня для младшеклассников, библиотека, спортивные залы, актовый зал, библиотека и медпункт. На прилегающей территории установлены спортивные площадки, обустроены зоны для игры, а также место для торжественных общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.
Школа построена за счёт девелопера ГК ФСК по договору о комплексном развитии территории. Теперь новое учебное заведение будет передано в собственность муниципалитета.

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#школа
#строительство
#минжилполитики мо
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Заслуженный артист России Shaman посетил горячие точки Новороссии, включая ЗАЭС
15 августа 2024, 10:36

РИА Новости/Александр Иванов

Представитель заслуженного артиста России Антон Коробков-Землянский заявил, что Shaman посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС. Об этом информирует РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что певец приехал поддержать бойцов российской армии в горячих точках СВО 13 и 14 августа.

Была устроена творческая встреча в Токмаке, где исполнитель выступил для персонала Запорожской АЭС. Помимо этого, Shaman очень порадовался темпам восстановления Мариуполя и устроил жителям благотворительный сольный концерт.

По словам артиста, город возрождается из руин и возвращает былое величие.

«Я выступал тут во Дворце детского и юношеского творчества после освобождения города. Крыша была пробита снарядами, а на фасаде зияли следы автоматных очередей, не было даже отопления. А теперь это современный концертный зал, оборудованный по последнему слову техники. И это всё сделали наши, русские люди», — сказал он.

SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Заслуженный артист России. За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.

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Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в посёлке Васильчиново
15 августа 2024, 10:22

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Жители посёлка Васильчиново обсудили актуальные вопросы с главой Наро-Фоминского городского округа Романом Шамнэ и другими представителями администрации в ходе состоявшегося 14 августа выездного приёма, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«На встрече, в частности, был затронут вопрос о работе автобусного маршрута №28. Роман Шамнэ рассказал жителям округа, что решение проблемы с этим маршрутом находится на контроле, ведётся диалог с компанией-перевозчиком «Мострансавто». С получением новых автобусов ситуация скоро исправится», — говорится в сообщении.
В ходе встречи глава округа также дал поручение проверить состояние тротуаров и провести обустройство там, где это необходимо.

Отмечается также, что в посёлке по запросу жителей устанавливают детские площадки, а ввод в эксплуатацию нового водозаборного узла удалось ускорить на два года — сроки передвинуты с 2027 на 2025 год. Кроме того, жители получили чёткие ответы с указанием ответственных за исполнение по вопросам, касающимся социального и медицинского обслуживания.

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#выездная администрация
#жкх
#роман шамнэ
#благоустройство
#детские площадки
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В Москве повысят штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
С 1 сентября увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы
15 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/djedzura

В Москве увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.
По его словам, поправки вступают в силу 1 сентября текущего года. С этой даты размер штрафа для россиян составит 3 тысячи рублей, для организаций — 10 тысяч рублей.

Семенников отметил, что повышение размера штрафа отразится на гражданах минимальным образом. Глава комиссии Мосгордумы добавил, что на сегодняшний день в Москве есть только две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр.

Ранее сообщалось, что подмосковных автовладельцев в июне оштрафовали в общей сложности на 280 тысяч рублей за парковку рядом с контейнерными площадками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#поправки
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В Подмосковье переведут в «цифру» управление кадрами
15 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/dusanpetkovic

Электронную систему для кадрового учёта в организациях «Цифровой документооборот «Максимум» внедряют в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«С помощью этой системы планируется полностью оцифровать ведение кадровой документации в организациях Московской области. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа», — рассказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что к системе «Максимум» также подключён чат-бот, который поможет оперативно информировать сотрудников об изменениях в кадровой сфере.

Использоваться «Цифровой документооборот «Максимум», помимо государственного сектора, может и в коммерческих организациях. Подробнее узнать о возможностях этой цифровой системы и оставить заявку на её использование можно по на портале «Цифровое Подмосковье».

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#подмосковье
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила курян в пункте размещения «Родник»
15 августа 2024, 09:22

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Эвакуированных жителей Курской области посетила в пункте временного размещения «Родник» омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, в визите также приняли участие представители аппарата омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, глава городского округа Королёв Игорь Трифонов, руководительница благотворительного фонда «Линия Сердца» Валентина Шумилова и волонтёры, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
В «Роднике» разместили несколько семей, а также детей из интернатов.

«Эвакуированные обеспечены всем необходимым. Люди рассказывают, что кормят вкусно, а в комнатах тепло и чисто. Одна беременная женщина очень волновалась по поводу медицинского сопровождения. Сейчас все её волнения прошли, женщину записали ко всем нужным специалистам и организовали все необходимые для нее обследования», — рассказала Ирина Фаевская.
В ходе визита эвакуированным передали собранную фондом «Линия Сердца» и волонтёрами гуманитарную помощь — предметы личной гигиены, одежду, сладости, бытовую химию, а также настольные игры, ракетки и воланчики для бадминтона, книги и пр.

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