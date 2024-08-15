Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед 1 сентября

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Перед 1 сентября мошенники начали использовать новые уловки, чтобы обмануть россиян. Как сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагающие распродажи школьной одежды, учебников и канцтоваров.
По словам Храпуновой, мошенники рассылают сообщения со ссылками на поддельные сайты. Эти ссылки могут быть фишинговыми, направляющими на поддельные страницы, либо содержать вредоносное ПО, способное заразить гаджеты пользователей.
Храпунова порекомендовала приобретать товары только в проверенных магазинах, где платежи производятся только при получении товара.
Ранее эксперт рекомендовала россиянам несколько мер предосторожности для защиты от мошенников. В частности, Храпунова советовала внимательно проверять сообщения от банков и использовать отдельную карту для онлайн-платежей.
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«После покупки на таких сайтах продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется. Фишинговые ссылки могут компрометировать личные данные, а вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить доступ к устройству жертвы и её приложениям», — объяснила эксперт.
Храпунова порекомендовала приобретать товары только в проверенных магазинах, где платежи производятся только при получении товара.
Ранее эксперт рекомендовала россиянам несколько мер предосторожности для защиты от мошенников. В частности, Храпунова советовала внимательно проверять сообщения от банков и использовать отдельную карту для онлайн-платежей.
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Елена Перлова