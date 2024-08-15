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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед 1 сентября

Храпунова: мошенники создают поддельные магазины с распродажами школьных товаров
15 августа 2024, 05:45
Фото: istock/tatyana_tomsickova

Фото: istock/tatyana_tomsickova

Перед 1 сентября мошенники начали использовать новые уловки, чтобы обмануть россиян. Как сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагающие распродажи школьной одежды, учебников и канцтоваров.
По словам Храпуновой, мошенники рассылают сообщения со ссылками на поддельные сайты. Эти ссылки могут быть фишинговыми, направляющими на поддельные страницы, либо содержать вредоносное ПО, способное заразить гаджеты пользователей.

«После покупки на таких сайтах продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется. Фишинговые ссылки могут компрометировать личные данные, а вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить доступ к устройству жертвы и её приложениям», — объяснила эксперт.


Храпунова порекомендовала приобретать товары только в проверенных магазинах, где платежи производятся только при получении товара.

Ранее эксперт рекомендовала россиянам несколько мер предосторожности для защиты от мошенников. В частности, Храпунова советовала внимательно проверять сообщения от банков и использовать отдельную карту для онлайн-платежей.

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Поставили на колени, плевались: дети мигрантов издевались над дошкольниками в Красноярске
Дети мигрантов жестоко издевались над ребятами 8 и 6 лет из Красноярска
15 августа 2024, 02:20

Фото: istock/vichinterlang

В Красноярске произошел шокирующий случай жестокого издевательства над двумя русскими мальчиками в возрасте 8 и 6 лет со стороны детей мигрантов. Инцидент произошел 15 июля, когда малолетние обидчики заставили ребят встать на колени, плевали на них и снимали происходящее на камеру, чтобы позже выложить видео на YouTube-канал.
Ситуация была вскрыта благодаря подросткам, которые спугнули агрессоров и вызвали взрослых. Отец одного из пострадавших мальчиков рассказал о происходящем в интервью Telegram-каналу «Многонационал». По его словам, после инцидента он попытался обсудить ситуацию с родителями обидчиков, но столкнулся с агрессией и предложением взятки в 30 тысяч рублей и телефон для сына.

«Мы отказались от предложения, поскольку не искали материального возмещения, а стремились к справедливости», — отметил он.

Родители обидчиков пытались замять дело из-за страха перед депортацией, так как они находятся в стране нелегально. Однако, когда правоохранительные органы не предприняли действий, нелегалы снова проявили агрессию.

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, взял дело под личный контроль и потребовал отчета о ходе проверки. Дело получило общественный резонанс, и теперь ожидается, что последствия для виновных будут серьезными.

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«Мы чувствуем откровенное предательство в тылу»: офицер с передовой обратился к властям
Офицер с передовой СВО попросил властей взять на контроль вопрос с мигрантами
15 августа 2024, 01:35

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Офицер боевого управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили сделал тревожное заявление, обратившись к властям с призывом остановить строительство мигрантских хостелов в русских городах.
В своем видеообращении, которое было показано в программе «Стоп-мигрант» на телеканале Царьград, Джиникашвили выразил свое беспокойство по поводу увеличения мигрантских анклавов, которые, по его словам, представляют собой угрозу безопасности как для его семьи, так и для его личного состава на передовой.

«Сейчас, находясь на передовой и выполняя боевые задачи, мы чувствуем откровенное предательство в тылу, у себя дома. Строительство мигрантских общежитий создает угрозу жизни и здоровью, как моим близким, так и мне», — заявил офицер.
По информации, очередное общежитие для мигрантов планируется открыть в Таганском районе Москвы в течение двух недель. Местные жители протестуют против его строительства, но пока безуспешно. Джиникашвили подчеркнул, что вместо выполнения боевых задач, ему приходится отвлекаться на безопасность своей семьи.

«Прошу вас приостановить строительство данного объекта и перенаправить ресурсы на создание более ценных социальных объектов для города», — добавил он в своем обращении.

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День Степана Сеновала 2024: каким венком отгоняли беды и что такое «солнце с маревами»
15 августа отмечают народный праздник Степана Сеновала
15 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Elena Vilkova

В четверг, 15 августа 2024 года, православные встречают День Перенесения мощей Первомученика Стефана. В народе этот праздник называли День Степана Сеновала. На Руси в связи с этим событием знали множество примет, обычаев и верований, предки строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях Дня Степана Сеновала, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Первомученик Стефан: история

Фото: istockphoto/udra
Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан — старший среди 7 диаконов, которых назначили сами апостолы, потому его принято называть архидиаконом. Считается, что он стал первым человеком, пролившим свою кровь за Христа и Евангелие — в 34 году от Р.Х.
«Он есть начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания», — говорил святитель Астерий Амасийский.
Святой Стефан был одним из первых проповедников, дерзко громил в спорах иудеев, распространяя христианское учение. За это однажды его и осудили.

В возрасте 30 лет Стефана оклеветали иудеи, заявив, что он хулит Бога и пророка Моисея. За это святого доставили к синедриону и первосвященнику, для которых он произнес пламенную речь, осудив их за гонения христиан и казни Иисуса.

Во время выступления над головой Стефана вдруг разверзлось небо, где он увидел Спасителя, стоящего рядом с Богом.

Иудеи, заткнув уши, вывели святого за город и начали забивать камнями. Стефан же просто молился за своих убийц. Вдали на холме появилась Матерь Божия с апостолом Иоанном Богословом и стала усердно молиться за мученика.

Перед самой смертью Стефан сказал:
«Господи Иисусе, приими дух мой, Господи, не вмени им это за грех»
Тело святого первомученика бросили на съедение зверям, однако вскоре его втайне забрал еврейский учитель Гамалиил и похоронил в своем имении.

Спустя сотни лет мощи архидиакона Стефана перевезли в Иерусалим, где обнаружили их исцеляющие свойства. Еще через какое-то время прах святого доставили в Константинополь. В честь этого события православные отмечают День Перенесения мощей Первомученика Стефана.

День Степана Сеновала

Фото: istockphoto/dusipuffi
Название дня происходит, как несложно догадаться, от имени первомученика Стефана. В народе его также называли Степанов день, Степан или Стефан-Сеновал. В это время на Руси начинали последний покос и уборку сена на сеновал, собирали поздноцветущие травы и проводили обряды для защиты лошадей.

В этот день предки всей семьей плели «солнце с маревами» или Степанов венок — оберег из 12 трав: мяты, пижмы, полыни, клевера, божьих слезок, ромашки и других. Его приносили в избу и вешали в красном углу — самом почетном месте в доме, где стоял стол и висели иконы, обычно обращенном на юго-восток.

В будущем, когда семье грозила беда или болезнь, хозяйка отрывала от «солнца с маревами» травы и запаривала их, отгоняя нечистую силу. По поверьям, сила Степанова венка сохранялась до следующей весны.

Стефан также считался покровителем домашнего скота, а особенно — лошадей. Крестьяне в этот день купали коней, а после вели в лес к студенцам (лесным родникам). В ключ бросали серебряную монету, а потом, набрав воды в ведро, где также лежала монета, давали животному напиться из нее.

Крестьяне верили, что таким образом делают лошадей добрее и защищают от болезней. Серебряную монету потом не тратили, а прятали в конюшне под яслями. Такая монета на Руси часто переходила от отца к сыну.

Что можно делать 15 августа

Фото: istockphoto/frantic00
На день Стефана Сеновала предки придерживались традиций, которые передавались из поколения в поколение:
  • поили лошадей из ведра с серебряной монетой, чтобы уберечь их от хвори;
  • плели венок «солнце с маревами» из 12 трав, которым затем отгоняли беды и болезни;
  • девушки умывались водой из ведра с серебряным предметом, чтобы сберечь красоту;
  • поили, мыли и откармливали лошадей;
  • завершали работы по заготовке сена и косили отаву;
  • вечером устраивали застолье в честь окончания сенокосной поры.

Что нельзя делать 15 августа

Фото: istockphoto/Nemyrivskyi Viacheslav
На Степанов день на Руси были и некоторые запреты, которые неукоснительно соблюдали:
  • запрещали есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а особенно алкоголь — шел второй день Успенского поста;
  • нельзя ругать животных, поднимать на них руку и охотиться, чтобы не навлечь гнев Стефана;
  • не разрешалось перетруждать лошадей;
  • не давали тратить деньги, чтобы не погрязнуть в долгах;
  • не советовали давать в долг, иначе грозили проблемами с деньгами;
  • нельзя перерабатывать до потери сил, чтобы в будущем не лишиться их вовсе.

Народные приметы о погоде на 15 августа

Фото: istockphoto/GettyTim82
  • если день выдался солнечным и теплым — таким же будет и сентябрь;
  • начался дождь — жди ненастную осень;
  • много грибов в лесу — впереди сытая зима;
  • если громко квакают лягушки, то скоро пойдет дождь;
  • тяжелый и душный воздух поутру говорил о надвигающихся проливных дождях;
  • в лесу птиц и зверей не слышно — близятся сильные заморозки.

Именины 15 августа

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov
Рожденным на Степанов день обещали крепкую семью и верных друзей. Имя для мальчика или девочки 15 августа, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
  • Степан;
  • Василий;
  • Иван;
  • Кирилл;
  • Платон;
  • Роман;
  • Тарас;
  • Федор;
  • Никодим.
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Олимпийцы подарили компьютеры «Школе равных возможностей» в Химках
14 августа 2024, 23:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Олимпийские чемпионы Александр Легков и Вероника Степанова подарили ноутбуки для учеников химкинской «Школы равных возможностей». Там учатся около 150 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши спортсмены помогают детям всей страны. Всегда приятно видеть отзывчивых людей, готовых помогать. Химки – город спорта. С этими местами связано моё детство, тренировки. Уверен, что ноутбуки станут для ребят помощниками в изучении всех необходимых программ», – сказал Легков, который также является депутатом Мособлдумы.
Помимо этого, он основал благотворительный фонд «Вместе – ЛЕГКО». Задача фонда – поддержка детей с особенностями развития и их семей. Купить ноутбуки для ребят помогла Вероника Степанова.
«Помню свой первый опыт использования компьютера – как училась открывать браузер, печатать поисковые запросы в интернете. Тогда я чувствовала я себя очень взрослой. Надеюсь, что наши дорогие ученики будут использовать компьютеры, чтобы узнавать много нового и полезного», – поделилась спортсменка.
Директор школы провела для чемпионов экскурсию по школе. Вместе они осмотрели классы.

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#московская область
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Минобрнауки РФ разработало правила для олимпиадников при поступлении на бюджет
14 августа 2024, 20:47

Фото: istockphoto/fpphotobank

Минобрнауки РФ разработало правила для олимпиадников при поступлении на бюджет в вузах, чтобы избежать ситуаций, когда они занимают большинство бесплатных мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Зачислять без вступительных испытаний будут победителей и призеров лишь определенных олимпиад, а таже предлагается ввести для них квоту в 70%.
«Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что особое право на поступление без вступительных будут предоставлять лишь победителям и призерам олимпиад школьников за 11 класс, а также победителям и призерам олимпиад школьников 1-2 уровня.

В пресс-службе отметили, что в 2024 году в некоторых ведущих вузах России сложилась такая ситуация, что число поступающих без вступительных испытаний превысило число бюджетных мест. Уточняется, что такая проблема возникла из-за решения приемных комиссий университетов, которые указали широкий перечень олимпиад для поступления без экзаменов.

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#абитуриент
#вуз
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#олимпиада
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Автоэксперт Сажин назвал нюансы отмена штрафа за отсутствие физических прав
14 августа 2024, 20:43

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Автоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде.
При этом он отметил, что у этой идее есть нюансы, касающиеся закона и непосредственно качества связи на местах.

«Внести изменения в КоАП — это ещё половина беды. Изменения нужно вносить в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в перечень документов, которые водитель должен иметь при себе. С указанием формулировки «в бумажном или электронном виде». <…> Эта история будет работать исключительно в тех местах, где есть устойчивая связь с интернетом. И здесь есть нюансы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин комментировал идею запрета автомобильных номеров без государственного флага.

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#автомобили
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Риэлтор Апрелев спрогнозировал рост цен на аренду жилья в России на 15-20%
14 августа 2024, 20:31

Фото: iStock/Natee Meepian

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предположил, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.
Обусловлены такие процессы, прежде всего, сезонным фактором и ключевой ставкой, считает специалист.

«Думаю, что цены вырастут еще сильнее, на 15-20%. Всё будет зависеть от того, что будет происходить на рынке ипотеки. Мне кажется, что нас ждёт период прироста цен на рынке найма жилья. Это коснется практически всех регионов. Но подорожание затронет те договоры о найме жилья, которые заключаются только сейчас», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее агент по недвижимости Владимир Шмелев заявлял, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.

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#россия
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Физик Филиппов объяснил защищённость Земли от Солнца
14 августа 2024, 20:02

Фото: iStock/koya79

Доктор физико-математических наук Борис Филиппов заявил, что Земля надёжно защищена от выбросов вспышек Солнца.
Так он прокомментировал опасность магнитных бурь для Земли.

«У Земли есть магнитное поле, пространство Земли пронизано магнитным полем, которое не пропускает солнечные космические лучи. Отдельные частицы от солнечных лучей долетают до поверхности, но в основном это то, что называют космическими лучами. Мы защищены», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Филиппов.

Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут представлять угрозу для разных технических систем, добавил специалист.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что на Земле началась сильная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G4.

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#космос
#наука
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Власти Ингушетии ввели режим ЧС из-за аномальной жары
14 августа 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Власти Ингушетии ввели в республике режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стала аномальная жара и отсутствие дождей на протяжении долгого времени.
Об этом сообщило республиканское правительство в своём официальном телеграм-канале. Из-за сложных погодных условий растения не смогли нормально развиваться, что чревато потерями урожая. В сообщении правительства указано, что в аграрное ведомство уже поступило более 200 заявлений о гибели посевов из-за жары.

В региональном министерстве сельского хозяйства предпринимаются превентивные меры для снижения рисков потерь урожая из-за погодных условий. Применяются все виды минеральных удобрений, качественные семена, а также проводится специальная защита растений.

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