Семьям с одним ребенком посоветовали поторопиться с ипотекой

17 июля 2026, 09:02

Бизнес-эксперт Трепольский призвал семьи с одним ребенком взять ипотеку быстрее

Фото: iStock/Evkaz

Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рекомендовал семьям с одним ребенком оформить льготную ипотеку до октября. Сейчас действует ставка 6%, после обновления программы она может вырасти до 10–12%.