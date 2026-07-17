Семьям с одним ребенком посоветовали поторопиться с ипотекой
Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рекомендовал семьям с одним ребенком оформить льготную ипотеку до октября. Сейчас действует ставка 6%, после обновления программы она может вырасти до 10–12%.
Родителям с двумя детьми специалист советует спокойно подбирать жилье: для них условия, по предварительным оценкам, сохранятся. Многодетным семьям выгоднее дождаться новой версии программы, где ставка может составить 4%.
При одинаковой цене квартиры ежемесячный платеж для семьи с одним ребенком с октября достигнет 63,2 тысячи рублей. Семья с тремя детьми сможет платить около 31,6 тысячи рублей, отметил Трепольский в беседе с «Газетой.Ru».
Ипотека с детьми позволяет семье купить собственное жилье на более выгодных условиях. Главный плюс — льготная ставка, которая обычно заметно ниже рыночной: это сокращает ежемесячный платеж и общую переплату по кредиту. Кроме того, при рождении ребенка можно использовать материнский капитал для первоначального взноса или частичного досрочного погашения займа.
Еще одно преимущество — возможность выбрать квартиру большей площади, не откладывая переезд на годы. Собственное жилье дает семье стабильность: не нужно зависеть от арендодателей, можно планировать ремонт и обустройство детской комнаты. В ряде регионов действуют дополнительные меры поддержки, включая выплаты многодетным семьям и субсидии на погашение ипотеки.
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