Россиян предупредили о новой схеме обмана с виртуальными картами

17 июля 2026, 03:43

Сенатор Шейкин: Мошенники предлагают россиянам оформить виртуальные банковские карты

Фото: iStock/artoleshko

Россиянам следует остерегаться новой мошеннической уловки. Участились случаи, когда злоумышленники предлагают оформить виртуальные банковские карты для оплаты иностранных сервисов и поездок за рубеж через сомнительные интернет-площадки. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.