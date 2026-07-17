Россиян предупредили о новой схеме обмана с виртуальными картами
Россиянам следует остерегаться новой мошеннической уловки. Участились случаи, когда злоумышленники предлагают оформить виртуальные банковские карты для оплаты иностранных сервисов и поездок за рубеж через сомнительные интернет-площадки. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.
Он подчеркнул, что такие предложения могут использоваться не только для прямого хищения денег, но и для сбора личных данных граждан. Передав мошенникам паспортную информацию или реквизиты своей банковской карты, человек рискует потерять средства и контроль над персональными данными, при этом сама услуга чаще всего оказывается фиктивной.
Шейкин отметил, что любые операции с картами следует проводить исключительно через официальные лицензированные организации. Если же незнакомцы предлагают лёгкий способ обойти ограничения, обещают стопроцентный результат или просят предварительно перевести деньги на счёт физического лица, это должно насторожить. Подобные признаки указывают на мошенничество.
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