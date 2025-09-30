Мошенники чаще используют легенду о замене ключей домофона для обмана россиян

30 сентября 2025, 07:15

Фото: iStock/Diy13

Россияне сталкиваются с новой схемой мошенничества. Злоумышленники представляются соседями и сообщают о замене домофона в подъезде. Их цель — получить доступ к аккаунтам жертв, пишет РИА Новости.