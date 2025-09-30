Мошенники чаще используют легенду о замене ключей домофона для обмана россиян
Россияне сталкиваются с новой схемой мошенничества. Злоумышленники представляются соседями и сообщают о замене домофона в подъезде. Их цель — получить доступ к аккаунтам жертв, пишет РИА Новости.
Аферисты звонят, представляясь мастерами, которые должны установить новый домофон. Для убедительности они называют вымышленные ФИО и номера телефонов. Жертве объясняют, что теперь можно открывать дверь с помощью специального кода. Мошенники отправляют его и просят назвать под предлогом регистрации в системе.
Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупреждает, что они могут обращаться повторно через несколько дней. Аферисты пугают жертву информацией о взломе личного кабинета или оформленном кредите. Важно помнить, что без подтверждения от пользователя злоумышленники не могут совершить серьезные действия.
Чтобы избежать неприятностей, не начинайте разговор с незнакомцами. Лучше сразу завершить общение и проверить информацию самостоятельно.
