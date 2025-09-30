В Госдуме назвали регионы, где пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

30 сентября 2025, 06:26

Депутат Нилов назвал субъекты РФ с выплатами ко Дню пожилого человека

Фото: istockphoto / mars58

В 2025 году на федеральном уровне не планируется массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека, однако предусмотрена региональная поддержка. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.





Отдельные субъекты назначают такие выплаты за счет региональных средств. По словам Нилова, их размеры зависят от финансовых возможностей местного бюджета и действующих социальных программ.



«Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях», — отметил депутат.