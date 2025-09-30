Похищенную в Тайланде россиянку обнаружили в соседней стране
Местонахождение россиянки, похищенной из Тайланда для работы в мошеннических колл-центрах, удалось установить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консульский отдел российского диппредставительства.
Гражданка РФ нашлась в Мьянме. В настоящее время осуществляется оформление документов для экстрадиции женщины и ее возвращения в Россию.
В диппредставительстве отметили, что с 2024 года правительство Мьянмы, в сотрудничестве с властями Таиланда, активно работает над ликвидацией центров онлайн-мошенничества, контролируемых организованными преступными группировками. В результате этих усилий удалось освободить около 10 тыс. иностранцев, которых обманом вовлекли в работу в таких центрах.
Ранее стало известно, что в Таиланде похитили россиянку и продали в рабство в Мьянму. Уточнялось, что девушка из Читы приехала в Бангкок ради работы моделью, но впоследствии она была отправлена в специальный лагерь, где ее заставили заниматься мошенничеством.
