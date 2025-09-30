Похищенную в Тайланде россиянку обнаружили в соседней стране

30 сентября 2025, 04:51

В Мьянме обнаружили проданную в рабство россиянку

Фото: istockphoto / aradaphotography

Местонахождение россиянки, похищенной из Тайланда для работы в мошеннических колл-центрах, удалось установить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консульский отдел российского диппредставительства.