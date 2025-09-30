Достижения.рф

В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для учителей

Вице-спикер Чернышов предложил ввести ежегодную выплату для педагогов
Фото: istockphoto / Oleg Elkov

В России могут ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя в размере базового оклада. С соответствующим предложением обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).



Согласно тексту документа, который есть в распоряжении у РИА Новости, речь идет о поощрении всех педагогических работников, включая специалистов дополнительного образования. Таким образом, каждый учитель сможет почувствовать свою значимость и подчеркнуть важную роль в формировании будущего страны, говорится в обращении.

В нем также подчеркивается, что инициатива не только окажет материальную поддержку, но и поможет повысить престиж профессии педагога. Кроме того, нововведение будет способствовать сохранению кадрового потенциала в образовательной сфере.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 2 0 0 0