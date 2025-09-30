В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для учителей

30 сентября 2025, 02:29

Вице-спикер Чернышов предложил ввести ежегодную выплату для педагогов

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

В России могут ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя в размере базового оклада. С соответствующим предложением обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).