Мошенники использовали десять банковских счетов для хищения денег Долиной

12 декабря 2025, 06:09

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Юрий Кочетков)

Злоумышленники вынудили народную артистку РФ Ларису Долину перевести деньги на десять банковских счетов. Об этом говорится в официальных судебных документах, копии которых есть в распоряжении РИА Новости.





Счета фигурируют в уголовном деле, связанном с аферой вокруг квартиры певицы. В рамках разбирательства суд запросил и получил банковские документы по указанным электронным кошелькам.



«Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких‑либо законных оснований. Денежные средства переведены истцом вопреки её воле, под влиянием обмана», — следует из документов.