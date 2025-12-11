Соседов о скандале с Долиной: «Репутацию не исправит до конца жизни»

11 декабря 2025, 16:36

Соседов: Долина никогда не восстановит свою репутацию

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Российская певица Лариса Долина не сможет восстановить свою репутацию до конца жизни. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.





Он считает, что артистке давно не место на сцене. Сегодня она, по его мнению, воспринимается не как символ эстрады, а как «злая и омерзительная дама», которая «орет на своих студентов и подставляет обычных людей», а также показывает, что «может творить любое беззаконие».

«Но это не так, потому что всегда люди припомнят былые «заслуги». Репутацию она свою не исправит до конца жизни», — сказал собеседник издания.

«Даже если вся эта свистопляска была просто пиаром, то это просто какой-то идиотский пиар», — добавил Соседов.