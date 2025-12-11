Достижения.рф

«Попала на дежурного»: СМИ выяснили неожиданную подробность о риелторе Долиной

RT: риэлтор Долиной выступал в СМИ экспертом по мошенникам
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Риелтор певицы Ларисы Долиной, который помогал ей продать скандальную квартиру, оказался экспертом по мошенническим схемам.



Как сообщает RT, адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко уточнила, что агентство недвижимости, в котором работал специалист, рекомендовали мошенники.

«Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б. Дальше он показывает квартиру Полине. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все», — говорится в материале.

Свириденко добавила, что у следствия нет претензий к Денису, он был одним из первых задержанных, но вскоре его освободили, и мужчина проходит по делу как свидетель.

По информации издания, в прошлом он выступал в СМИ с рекомендациями по избежанию мошенничества при сделках с недвижимостью. Упоминается также, что агент ранее жил в Тольятти, где проживал один из четырех осужденных по делу Долиной.

Кроме того, в 2021 году сам риелтор стал жертвой мошенников, переведя аферистам 6000 рублей при попытке арендовать дом в Краснодарском крае.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0