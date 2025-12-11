«Попала на дежурного»: СМИ выяснили неожиданную подробность о риелторе Долиной
RT: риэлтор Долиной выступал в СМИ экспертом по мошенникам
Риелтор певицы Ларисы Долиной, который помогал ей продать скандальную квартиру, оказался экспертом по мошенническим схемам.
Как сообщает RT, адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко уточнила, что агентство недвижимости, в котором работал специалист, рекомендовали мошенники.
«Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б. Дальше он показывает квартиру Полине. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все», — говорится в материале.
Свириденко добавила, что у следствия нет претензий к Денису, он был одним из первых задержанных, но вскоре его освободили, и мужчина проходит по делу как свидетель.
По информации издания, в прошлом он выступал в СМИ с рекомендациями по избежанию мошенничества при сделках с недвижимостью. Упоминается также, что агент ранее жил в Тольятти, где проживал один из четырех осужденных по делу Долиной.
Кроме того, в 2021 году сам риелтор стал жертвой мошенников, переведя аферистам 6000 рублей при попытке арендовать дом в Краснодарском крае.