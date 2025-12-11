SHOT: Охранники Ларисы Долиной напали на журналистов в Наро-Фоминске — видео
Охранники Ларисы Долиной атаковали журналистов SHOT после её сольного концерта в Наро-Фоминске.
Напомним, что певица уже второй день подряд уклоняется от вопросов о своей тайной недвижимости, налогах и квартире. Сегодня вечером репортеры попытались задать ей вопросы о скрытых активах, но на них неожиданно налетела охрана исполнительницы.
Они стали хватать сотрудников СМИ за руки и пытались отобрать телефоны. В этот момент сама Долина села в чёрный минивэн и уехала вместе с охраной в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось о неожиданных подробностях, связанных с риелтором Долиной.
