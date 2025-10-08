Мошенники используют игрушки Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов
Мошенники придумали хитрую схему с использованием популярных игрушек Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.
Через специальные боты мошенники предлагают пользователям получить игрушку за написание отзыва. После согласия они просят поделиться контактными данными и ввести код из Telegram, который на самом деле является паролем доступа к аккаунту. В результате жертва теряет контроль над своим профилем, а злоумышленники получают возможность использовать его в незаконных целях.
Помимо схемы с отзывами, аферисты организуют фейковые розыгрыши игрушек, требуя от участников подписки на сомнительные каналы. Также распространены случаи продажи фальшивых Лабубу: после получения оплаты «продавцы» исчезают вместе с деньгами.
Особую опасность эти схемы представляют для детей, поскольку они часто становятся целью злоумышленников из-за своей доверчивости. Правоохранительные органы призывают пользователей быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки в мессенджерах.
Читайте также: