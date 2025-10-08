Мошенники используют игрушки Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов

08 октября 2025, 05:26

МВД предупредило о кражах Telegram-аккаунтов при помощи игрушек Лабубу

Фото: istockphoto / Octavio Parra

Мошенники придумали хитрую схему с использованием популярных игрушек Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.