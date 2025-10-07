Россиянам рассказали о новой схеме автомошенничества
В России обнаружили новый способ автомошенничества через криптокошельки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Потерпевший по имени Кирилл из Сибири решил через каналы параллельного импорта приобрести китайский кроссовер Lynk Co 05. В Telegram‑группе ему пообещали машину за 20 дней по выгодной цене, но только при условии оплаты криптовалютой.
В чате было множество положительных отзывов, что развеяло сомнения. Менеджер подобрал серебристый автомобиль за 1,8 млн рублей и настаивал на срочности покупки, объясняя это предстоящим с 1 ноября повышением цен из‑за реформы утильсбора.
Кирилл установил приложение криптокошелька Trust Wallet, прошёл инструктаж и перевёл 1,8 млн «для подтверждения платёжеспособности». Ему прислали ссылку на платформу с якобы полной информацией о продавце, но при переходе по ней злоумышленники получили доступ к кошельку и похитили все средства.
Ранее также сообщалось, что в Оренбургской области перед судом предстанет мужчина, который выманивал деньги у владельцев угнанных автомобилей. По версии следствия, он выяснял сведения о фактах угона и о хозяевах в других регионах, звонил пострадавшим и требовал деньги за информацию о местонахождении машин.
