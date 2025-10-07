Ветеран, ставший жертвой махинаций близких, отстоял право на квартиру в Москве

07 октября 2025, 19:00

Фото: iStock/Pavel Starikov

После публикации Telegram-канала Baza о ветеране Николае Фадеевиче Кизюне Никулинская межрайонная прокуратура Москвы вмешалась в гражданский процесс, чтобы отменить оформленный обманом отказ от наследства и признать Николая законным наследником имущества умершего сына.