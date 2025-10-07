Ветеран, ставший жертвой махинаций близких, отстоял право на квартиру в Москве
После публикации Telegram-канала Baza о ветеране Николае Фадеевиче Кизюне Никулинская межрайонная прокуратура Москвы вмешалась в гражданский процесс, чтобы отменить оформленный обманом отказ от наследства и признать Николая законным наследником имущества умершего сына.
Ранее сообщалось, что после похорон к пожилому ветерану домой пришли вдова покойного Галина с нотариусом. В спешке они предложили Кизюну подписать документы, утверждая, что это последняя воля его сына. Не разобравшись в ситуации и поверив словам близких, генерал-полковник поставил подпись.
В результате мужчина лишился прав на московскую квартиру, где проживал, а также другого имущества и сбережений, которые по закону должны были перейти к нему по наследству. Благодаря вмешательству прокуратуры ситуация сейчас меняется в пользу ветерана.
