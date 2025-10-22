Россиянка заработала $12 и потеряла 9 млн рублей, поверив мужчине с сайта знакомств
Жительница Воронежа потеряла крупную сумму денег в результате действий мошенников, которые предложили ей инвестировать в криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
30-летняя сотрудница крупной энергокомпании познакомилась в интернете с мужчиной. Он представился успешным криптоинвестором и предложил женщине начать торговать цифровыми активами. Сначала мошенник помог ей создать кошелёк и вывести 12 долларов, но затем сделки перестали приносить доход.
За месяц россиянка перевела мошенникам более 9,3 млн рублей, для чего оформила кредитную карту и заняла денег у матери. Помимо этого, с ней контактировали мнимые финансовый аналитик и сотрудник безопасности, который убедил её пополнить счёт для «легальности».
После непрерывных требований о новых платежах женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.