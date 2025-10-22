Россиянка заработала $12 и потеряла 9 млн рублей, поверив мужчине с сайта знакомств

22 октября 2025, 12:40

Экономист из Воронежа потеряла 9,3 млн рублей из-за мошенников с сайта знакомств

Фото: Istock/oatawa

Жительница Воронежа потеряла крупную сумму денег в результате действий мошенников, которые предложили ей инвестировать в криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.





30-летняя сотрудница крупной энергокомпании познакомилась в интернете с мужчиной. Он представился успешным криптоинвестором и предложил женщине начать торговать цифровыми активами. Сначала мошенник помог ей создать кошелёк и вывести 12 долларов, но затем сделки перестали приносить доход.

