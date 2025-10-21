«Это мошенники!»: мэр кузбасского города предупредил жителей об опасных звонках

21 октября 2025, 18:06

В Белово орудуют телефонные мошенники — мэр призвал горожан быть осторожными

Фото: Istock / Kunlathida Petchuen

Жителям города Белово (Кемеровская область) массово поступают подозрительные телефонные звонки. О новом виде мошенничества сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на мэра города Сергея Алексеева.





По словам главы муниципалитета, злоумышленники представляются сотрудниками администрации и приглашают горожан на якобы официальные встречи, где будут вручать подарки. Чтобы попасть на мероприятие, «организаторы» требуют предоставить паспортные данные и другую личную информацию.





«Звонящие представляются сотрудниками администрации, приглашают на встречу, где будут вручать подарки. А для записи якобы нужны персональные данные. Внимание! Это мошенники!», — подчеркнул мэр.