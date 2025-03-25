Мошенники используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих лёгкий заработок

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Мошенники начали активнее следить за культурной повесткой и использовать образы звёзд для рекламы лёгкого заработка в играх. Об этом компания F6 сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что специалисты обнаружили целую серию соответствующих постов в социальных сетях. Кликбейтный заголовок одного из них гласил: «Юра Борисов не получил Оскар и теперь уйдёт из кино?».
При переходе по ссылке пользователь оказывается в Telegram-приложениях, в которых зарабатывается игровая валюта. По заверениям аферистов, выигранные средства затем можно перевести в рубли, однако на деле «игрок» просто теряет деньги.
Пока что были обнаружены только две такие игры – MeowCraft и «Наш слон», для рекламы которых, помимо образа Борисова, используются также Никита Кологривый, Анна Хилькевич и даже Киану Ривз.
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При переходе по ссылке пользователь оказывается в Telegram-приложениях, в которых зарабатывается игровая валюта. По заверениям аферистов, выигранные средства затем можно перевести в рубли, однако на деле «игрок» просто теряет деньги.
Пока что были обнаружены только две такие игры – MeowCraft и «Наш слон», для рекламы которых, помимо образа Борисова, используются также Никита Кологривый, Анна Хилькевич и даже Киану Ривз.
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Анастасия Чинкова