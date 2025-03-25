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Главная / Новости / Общество/ Мошенники используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих лёгкий заработок

Мошенники используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих лёгкий заработок

Аферисты используют образ Юры Борисова для рекламы лёгкого заработка через игры
Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мошенники начали активнее следить за культурной повесткой и использовать образы звёзд для рекламы лёгкого заработка в играх. Об этом компания F6 сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что специалисты обнаружили целую серию соответствующих постов в социальных сетях. Кликбейтный заголовок одного из них гласил: «Юра Борисов не получил Оскар и теперь уйдёт из кино?».

При переходе по ссылке пользователь оказывается в Telegram-приложениях, в которых зарабатывается игровая валюта. По заверениям аферистов, выигранные средства затем можно перевести в рубли, однако на деле «игрок» просто теряет деньги.

Пока что были обнаружены только две такие игры – MeowCraft и «Наш слон», для рекламы которых, помимо образа Борисова, используются также Никита Кологривый, Анна Хилькевич и даже Киану Ривз.

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Врач Серджо Алфьери: Папа Римский мог умереть 28 февраля
25 марта 2025, 13:20

Фото: istockphoto/uzhursky

В последний день зимы нынешнего года состояние Папы Римского Франциска настолько ухудшилось, что он легко мог умереть. Об этом рассказал один из лечащих врачей главы Римско-католической церкви Серджо Алфьери.
В разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera он напомнил, что к тому времени понтифик уже две недели находился в больнице имени Агостино Джемелли, куда он поступил для лечения бронхита. В ночь на 28 февраля у папы случился бронхиальный спазм.

«Мы понимали, что ситуация критическая и мы можем его потерять. Нам пришлось выбирать: остановиться и отпустить его или сделать усилия и попробовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы», — рассказал доктор Алфьери.

Спазм сопровождался сильным приступом рвоты и её вдыханием, что сильно повредило дыхательную систему понтифика. В конце концов врачи решили провести ему очистку бронхов с неинвазивной искусственной вентиляции легких.

К 10 марта состояние Франциска улучшилось, а 16 числа Ватикан обнародовал его первую после госпитализации фотографию. 23 марта понтифик вышел на балкон больницы, чтобы провести традиционное воскресное благословение, а затем был выписан из лечебного учреждения.

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#больницы
#церковь
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Исследование: большинство россиян заявили, что постоянно сталкиваются с ИИ
25 марта 2025, 13:06

Фото: istockphoto/Sashkinw

Большинство россиян заявили, что в повседневной жизни постоянно сталкиваются с искусственным интеллектом, в том числе устройствами «умного» дома. К соответстсвующим выводам пришло исследование агентства «Акварель Ресерч». Многие отнесли к ИИ автономный транспорт, системы оплаты в нем и роботов-курьеров.
«Для них очевидно, что он используется в голосовых помощниках, генерирует картинки и обрабатывает фото, представлен в чат-ботах самыми разными организациями — банками, сотовыми операторами. Многие респонденты активно увлечены устройствами «умного» дома: колонки, робот-пылесос, лампочки, смарт-часы однозначно воспринимаются как ИИ», — приводят «Известия» сообщение экспертов.
Вместе с тем в Роскачестве назвали связанные с ИИ профессии, которые будут востребованы в России через 10 лет. В беседе с «Газетой.Ru» главный менеджер по персоналу департамента организационного развития ведомства Ирина Шульженко указала на разработчиков и операторов ИИ-систем, а также на экспертов по big data, способных обрабатывать большие массивы данных.
«Третья ключевая профессия будущего — специалисты по кибербезопасности. С ростом цифровых данных увеличиваются и риски утечек, поэтому защита информации станет критически важной», — отметила Шульженко.
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«У него серьезное заболевание»: адвокат Ефремова сделал неожиданное заявление
Адвокат Падалко: о возвращении Ефремова в кино нет речи, он серьезно болен
25 марта 2025, 13:03

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Антон Вергун)

О возвращении актера Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения речи пока не идет. Об этом заявил его адвокат Юрий Падалко, отметив, что артист готовится проходить лечение от ХОБЛ.
«Сейчас он займется лечением. Действительно, у него серьезное заболевание — ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких]», — заявил правозащитник в беседе с Ruptly.
Тем временем адвокат Александр Добровинский, который представлял сторону потерпевших в деле о ДТП Михаила Ефремова, выразил надежду, что актер смог завязать с алкоголем. В разговоре с «Газетой.Ru» юрист заявил, что вместе с Ефремовым должен был бы отсидеть и его бывший защитник Эльман Пашаев.
«Знаете, о чем я сожалею? Только об одном, что они не были в одной колонии с Пашаевым. Им было бы о чем поговорить за несколько лет, особенно Ефремову, высказать пошагово все, что он о нем думает и о его защите. Конечно, жалко, но я думаю, что все впереди. Рано или поздно все выходят из колонии», — поделился он.
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Карьерный эксперт назвала главный тренд на рынке труда в России
Карьерный эксперт Чукина назвала рабочие профессии трендом на рынке труда
25 марта 2025, 12:53

Фото: istockphoto/ilkercelik

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина назвала рабочие специальности главным трендом на рынке труда в России. По ее словам, спрос не ограничивается одной лишь промышленной отраслью.
«Такие работники нужны в строительстве, сфере транспорта и логистики, ЖКХ. Сегодня каждая третья вакансия на рынке труда Москвы — предложение для квалифицированных рабочих. <…> Мы также прогнозируем, что в ближайшие годы обучение в колледжах станет еще более востребованным», — пояснила эксперт в беседе с RT.
В то же время Минтруд РФ опубликовал прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, где отметил сферы с ожидаемым ростом и ожидаемым спадом спроса. В разговоре с Общественной Службой Новостей карьерный консультант Ильниз Валинуров прокомментировал данные исследования. По его словам, прогнозы на спрос на рынке труда дальше, чем на год — являются популизмом.
«Они перечисляют персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение — это очень общие категории. Логистика действительно растет. Гостиничный бизнес и общепит — да, есть программы развития внутреннего туризма. Россияне больше путешествуют по стране, понимая, что в России много интересного», — считает собеседник издания.
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Следком завершил расследование дела бывшего адвоката Эльмана Пашаева
25 марта 2025, 12:16

Эльман Пашаев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в мошенничестве и попытке мошенничества.
Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в Следственном комитете РФ. В ведомстве уточнили, что делом экс-адвоката занимались военные следственные органы.

«Пашаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 30 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере», — напомнили сотрудники пресс-службы СК РФ.

Следователи установили, что в январе 2024 года недобросовестный юрист, используя сложившиеся доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского, что, благодаря своим связям, сумеет избавить от уголовного преследования его и его супругу, блогера Елену Блиновскую. Договорившись, но не имея никакой реальной возможности исполнить обещание, Пашаев обманом похитил у Блиновского 47 миллионов рублей.

Аналогичным способом бывший адвокат пытался с помощью обмана и махинация вытянуть деньги у гражданина Алексея Захарова. Противоправная деятельность Пашаева была пресечена полицейскими и выполнить задуманное он не успел.

На имущество обвиняемого наложен арест в целях взыскания штрафа и возмещения материальных потерь потерпевших, а сам он по решению суда помещён под стражу.

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