Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Боец ВС РФ узнал об оформленном на него микрозайме на СВО

Боец ВС РФ узнал об оформленном на него микрозайме на СВО

На бойца СВО из Петербурга мошенники оформили микрозайм
Фото: istockphoto/nevodka

Фото: istockphoto/nevodka

Микрозайм на бойца спецоперации оформили мошенники, пока он служит в составе ВС РФ на фронте. Как сообщили в Генпрокуратуре, к ним обратилась жена россиянина, когда на их с мужем адрес стали приходить документы о якобы задолженности.
По данному факту открыто уголовное дело. Помимо этого, суд признал недействительным договор займа по соответствующему исковому заявлению.

Перед этим стало известно, что прохожая спасла пенсионерку от мошенников в Москве, когда та ждала такси, держа в руках большой пакет и постоянно с кем-то говорила по телефону. Инцидент произошел 19 марта. Сейчас в деталях случившегося разбирается полиция.

Читайте также:

Подмосковным жителям рассказали о новой схеме мошенников

Мошенники под видом ФСБ запугали местью военных пропавшую в Ачинске девушку

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «лотереи» и перевода денег
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#мошенники
#вс рф
#новости
«Наркоман»: Скабеева оценила фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем
Скабеева назвала Зеленского наркоманом из-за его картины с пылающим Кремлем
24 марта 2025, 18:36

Фото: iStock/yulenochekk

Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева оценила фото Владимира Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем.
Напомним, газета The Times опубликовала фото из офиса Зеленского, где висят картины с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.

Автор статьи Саймон Шустер отметил, что картина с изображением горящего Кремля висит в комнате рядом с кабинетом Зеленского. Там же можно увидеть и другие подобные работы.


«Наркоман!» — написала Скабеева в Telegram-канале.

Позже она опубликовала еще один пост, в котором разместила фото «мастеров народного творчества».

Читайте также:

«Гнилой маленький мошенник»: Зеленского раскритиковали за фото на фоне картины с горящим Кремлем

Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде: почему Зеленский сидел в соседнем отеле и какие детали диалога раскрыл Кремль

Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки
#сша
#фото
#картина
#пост
#сделки
#картины
#мошенник
#telegram
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Гнилой маленький мошенник»: Зеленского раскритиковали за фото на фоне картины с горящим Кремлем
Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за фото на фоне картины с Кремлем
24 марта 2025, 18:24

Владимир Зеленский

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за фото на фоне картины с пылающим Кремлем.
«Диктатор Зеленский стоит на платформе перед своей картиной горящего Кремля. Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены», — написал Боуз в соцсети X.

При этом он подчеркнул, что кремль не сгорит, а вот «ненавистное коррумпированное наследие» Зеленского — сделает это.

Ранее газета The Times опубликовала фото из офиса Владимира Зеленского, где висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.

Читайте также:

Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде: почему Зеленский сидел в соседнем отеле и какие детали диалога раскрыл Кремль

Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки

Медведев высмеял реакцию Зеленского на «звонок» Макрона
#сша
#соцсети
#кремль
#фото
#сми
#картина
#мошенник
#всу
#зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне российско-американских переговоров
Захарова: Киеву не нужен мир, он атакует гражданские объекты России
24 марта 2025, 18:23

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Киевскому режиму не нужен мир, ведь перед любыми контактами он бьет по гражданским объектам. Об этом РИА Новости заявила дипломат Мария Захарова. Так она отреагировала на атаку со стороны ВСУ на Кубани перед российско-американскими переговорами в Саудовской Аравии.
«Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно», — прокомментировала Захарова.
Перед этим в МО РФ доложили, что ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на Кубани. Аналогичную атаку боевики совершили 17 февраля перед первыми российско-американскими переговорами.

Читайте также:

Пасынок главкома ВСУ Сырского хочет сорвать поставку танков Украине

Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде: почему Зеленский сидел в соседнем отеле и какие детали диалога раскрыл Кремль

ВСУ обстреляли храм в Судже, возбуждено уголовное дело
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#мария захарова
#мид рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв рассказал о подвиге ступинского фельдшера Людмилы
24 марта 2025, 18:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ступинский фельдшер Людмила удостоена награды за спасение людей в зоне СВО. О её подвиге рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Женщина работала в ступинской системе здравоохранения фельдшером скорой помощи. Затем подписала контракт и ушла в зону проведения спецоперации.
«Более 200 человек получили медицинскую помощь, ею были спасены их жизни. Награды она удостоилась за то, что, когда в командный пункт был нанесен удар HIMARS, она спасала людей. Когда был второй прилёт, Людмила накрыла собой командира, которому оказывала помощь. Она спасла его и оказала максимальную помощь всем, кто в ней нуждался», — сказал губернатор на традиционном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Воробьёв назвал живыми примерами героизма работу медсестёр, фельдшеров, и врачей.
«Такими примерами хотел с вами поделиться. Нам с вами всегда было, есть и будет чем гордиться»», – подчеркнул губернатор.
Он поставил задачу уделить особое внимание жительнице городского округа Ступино.

Читайте также:

В Московской области до 2027 года отремонтируют 24 гидротехнических сооружения

Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами

Режим паводка в Подмосковье в этом году ввели на месяц раньше обычного
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#подвиг
#медики
#медработники
#сво
#спецоперация
#награда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пасынок главкома ВСУ Сырского хочет сорвать поставку танков Украине
24 марта 2025, 17:47

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван, который проживает в Австралии, совместно с единомышленниками из российской диаспоры хочет сорвать поставку американских танков «Абрамс» киевским властям. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты».
Согласно сообщению, лидер казаков в Австралии Семен Бойков рассказал, что в Австралию должен приехать министр обороны Украины Рустем Умеров, который будет просить дополнительное вооружение для ВСУ.

«В Австралии готовят протесты, флешмобы и политические акции, общественно значимые мероприятия против прибытия в страну министра обороны Украины Умерова», — сказал Бойков.

Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.

Читайте также:

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского намерен получить гражданство России

Приемный сын Сырского раскрыл неожиданные подробности из жизни главкома ВСУ

«Выбейте фашистов»: Пасынок главкома ВСУ обратился к российской армии
#гражданство
#вооружение
#мероприятия
#человек
#министр
#акции
#лидер
#протесты
#всу
#рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате