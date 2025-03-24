Боец ВС РФ узнал об оформленном на него микрозайме на СВО

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Микрозайм на бойца спецоперации оформили мошенники, пока он служит в составе ВС РФ на фронте. Как сообщили в Генпрокуратуре, к ним обратилась жена россиянина, когда на их с мужем адрес стали приходить документы о якобы задолженности.
По данному факту открыто уголовное дело. Помимо этого, суд признал недействительным договор займа по соответствующему исковому заявлению.
Перед этим стало известно, что прохожая спасла пенсионерку от мошенников в Москве, когда та ждала такси, держа в руках большой пакет и постоянно с кем-то говорила по телефону. Инцидент произошел 19 марта. Сейчас в деталях случившегося разбирается полиция.
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Перед этим стало известно, что прохожая спасла пенсионерку от мошенников в Москве, когда та ждала такси, держа в руках большой пакет и постоянно с кем-то говорила по телефону. Инцидент произошел 19 марта. Сейчас в деталях случившегося разбирается полиция.
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Никита Кротов