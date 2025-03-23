«Самый дорогой монолог»: Мошенники обманули звезду Comedy Club на миллионы рублей

Андрей Бебуришвили (Фото: Instagram* @hooba_bebur)
Комик Андрей Бебуришвили стал жертвой хитроумных мошенников, которые выманили у него больше 5 миллионов рублей, угрожая оформлением «поддержки ВСУ». Об истории обмана звезда поделился в новом сезоне Comedy Club.
Все началось в феврале, когда Андрею позвонили люди, назвавшиеся сотрудниками «Почты России». Они попросили назвать код из смс, чтобы «переоформить доставку посылки». Бебуришвили поверил и сообщил код, после чего мошенники якобы получили доступ к его Госуслугам. Скорее всего, это была ложь с целью запугать комика.
Потом ему поступил звонок через Telegram «от Госуслуг». Голос на другом конце линии сообщил, что на Андрея оформлена доверенность на перевод денег. Пригрозили, что вмешательство Бебуришвили и обращение в полицию дорого ему обойдутся: средства уйдут на поддержку ВСУ, а сам он сядет за пособничество терроризму.
Испуганный стендапер попался на эту уловку. Понимал, что аферисты его «разводят», с женой это обсудил, но не смог быстро понять, как справиться с ситуацией.
Дальше мошенники действовали по классике: убедили комика перевести деньги на «безопасный счет». Шаг за шагом они вытянули из него 5 миллионов 245 тысяч рублей.
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Потом ему поступил звонок через Telegram «от Госуслуг». Голос на другом конце линии сообщил, что на Андрея оформлена доверенность на перевод денег. Пригрозили, что вмешательство Бебуришвили и обращение в полицию дорого ему обойдутся: средства уйдут на поддержку ВСУ, а сам он сядет за пособничество терроризму.
Испуганный стендапер попался на эту уловку. Понимал, что аферисты его «разводят», с женой это обсудил, но не смог быстро понять, как справиться с ситуацией.
Андрей Бебуришвили (Фото: кадр из «Comedy Club» на ТНТ)
Дальше мошенники действовали по классике: убедили комика перевести деньги на «безопасный счет». Шаг за шагом они вытянули из него 5 миллионов 245 тысяч рублей.
«Спасибо, что не стесняетесь смеяться над этим, в полиции тоже не стеснялись», — сказал комик во время выступления, называя свой монолог самым «дорогим» в истории русского юмора и Comedy Club.Бебуришвили уверяет, что история правдивая. Он поделился ей, высмеивая поступки «прошлого себя», но также привлекая внимание аудитории к тому, что подобное может случиться с каждым и надо всегда знать, как действовать. Иначе аферисты могут похитить огромные суммы.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева