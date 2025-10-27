Мошенники используют подделку голоса для кражи денег
Россияне сталкиваются с новой угрозой. Мошенники применяют технологии подделки голоса, чтобы обманом выманивать деньги у людей.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с RT рассказал о методах злоумышленников.
Преступники применяют нейросети для создания звуковых дубликатов речи знакомых жертвы. Им достаточно короткого фрагмента аудиозаписи, которую несложно найти в соцсетях или мессенджерах. Услышав знакомый голос, люди теряют бдительность и переводят деньги на указанные счета.
Кузьменко отметил, что мошенничество стало ещё более изощрённым. Теперь злоумышленники используют видеозвонки с дипфейком. Эта технология создает иллюзию общения с близким человеком. Перед жертвой появляется не только голос, но и изображение, мимика, движения.
Эксперт советует быть внимательными и проверять информацию, прежде чем совершать переводы. Необходимо помнить, что даже знакомый голос может оказаться подделкой.
