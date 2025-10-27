Достижения.рф

Родители имеют право отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт

Второй кассационный суд России принял важное решение, касающееся прав родителей на интернет-покупки, пишет РИА Новости.



В одном из дел рассматривался случай, когда полуторагодовалая девочка случайно оформила заказ на 102 товара через аккаунт матери в интернет-магазине.

Женщина попыталась отменить покупку сразу после оформления, но столкнулась с отказом. Продавец заявил о необходимости оплаты доставки и хранения товаров. Первые судебные инстанции не поддержали ее, указав на неправильное обращение в техподдержку вместо официальной электронной почты.

Однако кассационный суд встал на сторону истца. Он отметил, что женщина быстро отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке.

