Родители имеют право отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Второй кассационный суд России принял важное решение, касающееся прав родителей на интернет-покупки, пишет РИА Новости.
В одном из дел рассматривался случай, когда полуторагодовалая девочка случайно оформила заказ на 102 товара через аккаунт матери в интернет-магазине.
Женщина попыталась отменить покупку сразу после оформления, но столкнулась с отказом. Продавец заявил о необходимости оплаты доставки и хранения товаров. Первые судебные инстанции не поддержали ее, указав на неправильное обращение в техподдержку вместо официальной электронной почты.
Однако кассационный суд встал на сторону истца. Он отметил, что женщина быстро отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке.
