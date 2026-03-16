Мошенники используют против россиян «смс-бомбинг»
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал о популярной мошеннической схеме, известной как «смс-бомбинг».
Он пояснил RT, что сначала на телефон жертвы приходит шквал сообщений, которые могут создавать видимость взлома сразу нескольких сервисов — например «Госуслуг», мессенджеров или банковских приложений. При этом отправители нередко маскируются под официальные, используя похожие адреса, например Gosusluugi вместо Gosuslugi.
После этого мошенники звонят и представляются сотрудниками оператора связи, банка или госорганов. Во время разговора они убеждают человека, что его аккаунты якобы взломали, и предлагают «восстановить доступ», попросив продиктовать код из SMS или push-уведомления.
Воронин подчеркнул, что при такой атаке важно как можно быстрее связаться со службой поддержки своего оператора и ограничить возможность рассылать сообщения. Также он отметил, что нельзя вступать в диалог со злоумышленниками, передавать им личные данные и тем более коды подтверждения. В качестве дополнительной меры эксперт посоветовал подключить у оператора сервисы защиты от спама и массовых рассылок.
Читайте также: