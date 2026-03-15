В Уфе семья лишилась более 5,5 млн рублей и квартиры после звонка мошенников
В Уфе 61-летняя пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей, после чего вместе с сыном лишилась квартиры и крупной суммы денег. Об этом сообщает МВД по Республике Башкортостан.
Аферист позвонил женщине, представившись сотрудником портала госуслуг. Он сообщил, что неизвестные пытаются взломать её личный кабинет и получить доступ к банковским счетам.
Желая уберечь сбережения, пенсионерка перевела на продиктованные счета свыше одного миллиона рублей. Затем злоумышленники убедили её продать квартиру. Вырученные от продажи жилья 4,5 миллиона рублей россиянка поручила перечислить мошенникам своему 21-летнему сыну.
Преступники заверяли обоих, что деньги находятся на «безопасных счетах» и после окончания разбирательства средства вернутся владельцам. Когда связь с аферистами прервалась, горожане осознали, что их обманули, и обратились в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
