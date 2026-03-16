Россиян предупредили, как мошенники могут использовать СНИЛС
Если мошенникам стал известен СНИЛС, это повод для беспокойства, хотя сам по себе он не открывает доступ к «Госуслугам» или банковским счетам. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
По его словам, которые передает телеканал RT, СНИЛС является значимым идентификатором в государственных и финансовых системах, поэтому злоумышленники часто используют его в более сложных аферах.
Основной риск возникает, когда этот номер действует в связке с другими персональными данными — фамилией, именем, датой рождения и другими. Тогда мошенники могут выстраивать убедительные сценарии социальной инженерии, представляться сотрудниками госорганов или банков, ссылаться на якобы имеющиеся у них личные сведения, выманивать пароли и коды из СМС.
Шейкин подчеркнул, что сам по себе СНИЛС не позволяет войти в «Госуслуги» — для этого нужен пароль и подтверждение через СМС или MAX. Однако его могут использовать для попытки восстановления доступа или для убедительности во время звонка.
Сенатор посоветовал проверить безопасность учетной записи, включить двухфакторную аутентификацию и сменить пароль при необходимости. Также важно не сообщать СНИЛС и другие персональные данные по телефону, в мессенджерах и оставлять их на сомнительных сайтах.
