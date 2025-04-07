Мошенники используют QR-коды для обмана россиян через фальшивые домовые чаты

В православной традиции 7 апреля отмечается праздник, посвящённый Благовещению Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, в этот день архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она родит Сына Божьего. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».