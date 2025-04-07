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Мошенники используют QR-коды для обмана россиян через фальшивые домовые чаты

Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

В России вновь активизировались мошенники, использующие QR-коды для обмана граждан. Как сообщает издание «Известия», новые схемы обмана связаны с созданием липовых домовых чатов и фальшивых сайтов государственных ресурсов.
Согласно информации, мошенники размещают QR-коды, которые ведут на поддельные страницы, где пользователи могут столкнуться с просьбами перевести деньги на коммунальные нужды или оплатить штрафы. Поскольку QR-коды не отображают адреса ссылок, жертвы не могут сразу определить, куда они ведут.

Эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский отметил, что мошенники также используют методы выманивания кодов подтверждения от «Госуслуг» под предлогом помощи в избавлении от ненужной техники или мебели.

Популярными остаются фишинговые ссылки на «соседские» чаты. Пользователи, переходя по случайно найденным QR-кодам, например, на информационных щитках, рискуют загрузить вредоносное программное обеспечение на свои устройства.

Специалисты призывают граждан быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также проверять информацию перед тем, как делать какие-либо финансовые операции.

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#жертвы
В заливе Петра Великого найдена пропавшая в 1941 году подлодка «М-49»
07 апреля 2025, 06:03

Фото: iStock/Alexyz3d

В заливе Петра Великого была обнаружена пропавшая в 1941 году подводная лодка «М-49» типа «Малютка». Об этом сообщает РИА Новости.
«Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года», — пишут в агентстве.

Как оказалось, поиски подлодки начались около 20 лет назад. Ее экипаж состоял из 22 человек, все из которых погибли. Подводную лодку удалось найти военнослужащим Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций. Объект уже обследован подводными телеуправляемыми аппаратами.

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В России может появиться институт уполномоченного по защите животных
Депутат Гусев предложил создать в РФ институт уполномоченного по защите животных
07 апреля 2025, 01:27

Фото: iStock/ANGHI

Первый зампред комитета Госдумы по контролю, член партии «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил создать в стране институт уполномоченного по защите животных. Соответствующий законопроект направлен в правительство РФ.
«Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — пишет в пояснительной записке Гусев, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Согласно законопроекту, уполномоченный займется контролем соблюдения законов об ответственном обращении с животными. В частности он будет контролировать работу ветеринарных клиник, органов власти и других организаций, которые специализируются на данной отрасли.

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#уполномоченный
#животные
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Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля: что можно и нельзя делать в великий праздник, приметы
06 апреля 2025, 17:33

Фото: iStock/sedmak

В православной традиции 7 апреля отмечается праздник, посвящённый Благовещению Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, в этот день архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она родит Сына Божьего. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Ivan Murauyou

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, отмечаемый 7 апреля (или 25 марта по старому стилю), является одним из важнейших событий в христианском календаре. Он посвящен благой вести о зачатии Иисуса Христа от Девы Марии, которую принес архангел Гавриил.

В Евангелии от Луки описывается явление архангела Гавриила Деве Марии, где он сообщает ей, что она станет матерью Спасителя. Это событие символизирует не только зачатие Христа, но и принятие Марией Божьей воли, что делает ее важной фигурой в христианстве.

Празднование Благовещения имеет древние корни и начало формироваться в IV-V веках. Первоначально оно отмечалось в Константинополе, а затем распространилось на другие регионы христианского мира. В VI веке праздник получил официальное признание и стал частью литургического календаря. В католической церкви также существует этот праздник, однако его отмечают 25 марта.

Благовещение символизирует надежду и радость, связанную с приходом Спасителя. В народной традиции этот день ассоциируется с весной, обновлением природы и началом нового жизненного цикла. В России в этот день проводились различные обряды, связанные с земледелием и домашним хозяйством.

Приметы дня


  • Ночь на Благовещение теплая – вся весна будет такая же.
  • Погода в этот день солнечная – жди хорошего урожая пшеницы, если звезд на небе мало – яиц тоже мало будет.
  • Коли на Благовещение снег на крышах, то на Егория (6 мая) он будет еще на полях, и лето обещает быть неурожайным.
  • Мокрое Благовещение – грибное лето.
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Что можно делать 7 апреля


Фото: iStock/Dmitry Potashkin

В день Благовещения христиане стремятся посетить церковь, чтобы разделить общую радость от благой вести. После этого они могут собраться с родными и близкими за праздничным столом.

Хотя праздник приходится на период Великого поста, в честь этого события можно позволить себе немного разнообразия в питании. Разрешены варёные блюда с добавлением растительного масла, рыба и вино.

В Древней Руси был распространён обычай отпускать птиц на свободу. Многие люди и сегодня следуют этой традиции. В соответствии с преданием, птицы быстрее доносили мольбы человека к Богу.

Считалось, что подаяние и помощь бедным и обездоленным ведут к благополучию.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/SeventyFour

В Древней Руси считалось, что работать в Благовещение — большой грех. Люди верили, что если нарушить этот запрет, то весь год будет наполнен тяжёлым и бессмысленным трудом.

В этот день не рекомендовалось приступать к новым проектам или отправляться в дальнюю дорогу — это могло привести к неудаче или даже к несчастью.

Не стоит рассказывать о своих планах и достижениях, иначе они не осуществятся.

В день Благовещения не рекомендуется проводить какие-либо манипуляции с волосами: стричь, красить, делать причёски. Это может привести к потере красоты.

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Маргарита Симоньян: ожидание возвращения супруга из комы, работа за двоих и ответственность за большую семью
06 апреля 2025, 14:35

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Сегодня свой 45-й день рождения празднует Маргарита Симоньян — известная российская журналистка, руководитель медиапроектов и общественный деятель.
Маргарита Симоньян не только успешно занимается журналистикой, но и счастлива в личной жизни. Она замужем за телеведущим Тиграном Кеосаяном и воспитывает троих детей. О том, как сейчас живет главный редактор телеканала RT, читайте в материале «Радио 1».

Большая армянская семья


Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре 6 апреля 1980 года. У неё есть младшая сестра Алиса. Их отец, Симон, был выдающимся специалистом по ремонту холодильников, а мать, Зинаида, занималась продажей цветов на рынке. Армянская семья жила в скромных условиях, но родители старались дать детям всё необходимое для полноценного развития и благополучия.

Маргарита до 10 лет жила в старом доме на улице Гоголя без водопровода, канализации и газа, а воду приходилось носить ведрами.

Сейчас же все по-другому. После появления на свет второго ребёнка в семье, Тигран Кеосаян решил улучшить жилищные условия своей семьи. Он приобрёл двухэтажный дом площадью 350 квадратных метров, расположенный на участке в 13 соток в элитном посёлке «Княжье озеро», расположенном в Подмосковье.

Такой большой дом, по словам Симоньян, не для одной их семьи. В их доме живут одиннадцать человек родственников, не считая преподавателей и нянь. В просторном доме постоянно проживают мама Маргариты и мама Тиграна. Здесь также часто можно встретить сестру Маргариты и её дядю с супругой. Кроме того, нередко навещают и другие члены семьи с обеих сторон. В общем, типичная большая армянская семья.

Болезнь супруга


Тигран Кеосаян (Фото: Telegram @tigrankeosayan)

В первых числах января стало известно о трагическом событии — Тигран Кеосаян впал в состояние комы после того, как пережил клиническую смерть.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — цитирует слова журналистки starhit.ru.

Сейчас медики делают всё возможное, чтобы вернуть Тиграна Кеосаяна к жизни, а близким остается лишь надеяться на профессионализм врачей.

Руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра им. Пирогова Борис Теплых в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах восстановления Кеосаяна, который находится в коме уже долгое время и пережил клиническую смерть. По его словам, шансы на выздоровление зависят от множества факторов, и что если поражение мозга было незначительным, а кома и клиническая смерть длились недолго, то вероятность восстановления высока.

Робота за двоих


Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

В течение почти полутора месяцев программа «Международная пилорама» не транслировалась на телеканале НТВ, но 22 февраля ситуация изменилась. В установленное время зрители увидели выпуск нового шоу «Ч.Т.Д.», которое ведёт Маргарита Симоньян. Это её авторский проект, ранее доступный на различных онлайн-платформах.

«Здравствуйте, сограждане. Много лет в это время на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Но, наверное, некоторые из вас знают, что он в коме – у него была остановка сердца, и два месяца мы ждём возвращение в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждём, на его пост заступаю я. Пост не может оставаться брошенным. Я буду вести эту программу, пока он не вернётся, но это будут совсем другие выпуски. Ведь у меня нет никакого чувства юмора, никакого обаяния, никакой искромётности, как у Тиграна», – говорила с экрана Маргарита Симоньян.

Это будет программа о Великой Отечественной войне. Симоньян подчеркнула, что в своих передачах она будет обсуждать не острые темы, связанные со Сталиным и другими спорными политическими фигурами, а сосредоточится на жизни обычных людей.

Симоньян сейчас


Журналистка не теряет оптимизма, продолжая работать в своей сфере и выражать общественно-политическую позицию. Она в курсе всех событий, ведёт блог и регулярно появляется на телевидении. У неё трое детей, которым она уделяет много внимания. Но не обходится и без поддержки близких.

«Мы живем огромной традиционной армянской семьей, где мамы — это все: бабушки, тети, дяди… Мне кажется, дети лет до трех не понимают, кто из нас мама. И вообще считаю, что из всех вещей, которыми я занималась с детства, уход за младенцем — это самое тяжелое. Я восхищаюсь женщинами, которые делают это сами», — цитирует слова Симоньян издание parents.ru.

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Вильфанд: 2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю
06 апреля 2025, 00:48

Фото: iStock/lamyai

2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, попав в топ-3. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на предаврительный прогноз.
В беседе с «Татар-информом» синоптик сообщил, что этим летом в большинстве регионов РФ ожидается температура заметно выше климатической нормы.
«Если речь идет о глобальной температуре, то позиция климатологов такова, что нынешняя средняя глобальная температура, усредненная по всему земному шару, войдет в пятерку самых теплых лет. Наш земной шар большой — где-то будет очень жарко, где-то температура будет около нормы, а где-то — ниже нормы», — отметил метеоролог.
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