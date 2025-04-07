Мошенники используют QR-коды для обмана россиян через фальшивые домовые чаты

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В России вновь активизировались мошенники, использующие QR-коды для обмана граждан. Как сообщает издание «Известия», новые схемы обмана связаны с созданием липовых домовых чатов и фальшивых сайтов государственных ресурсов.
Согласно информации, мошенники размещают QR-коды, которые ведут на поддельные страницы, где пользователи могут столкнуться с просьбами перевести деньги на коммунальные нужды или оплатить штрафы. Поскольку QR-коды не отображают адреса ссылок, жертвы не могут сразу определить, куда они ведут.
Эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский отметил, что мошенники также используют методы выманивания кодов подтверждения от «Госуслуг» под предлогом помощи в избавлении от ненужной техники или мебели.
Популярными остаются фишинговые ссылки на «соседские» чаты. Пользователи, переходя по случайно найденным QR-кодам, например, на информационных щитках, рискуют загрузить вредоносное программное обеспечение на свои устройства.
Специалисты призывают граждан быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также проверять информацию перед тем, как делать какие-либо финансовые операции.
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Эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский отметил, что мошенники также используют методы выманивания кодов подтверждения от «Госуслуг» под предлогом помощи в избавлении от ненужной техники или мебели.
Популярными остаются фишинговые ссылки на «соседские» чаты. Пользователи, переходя по случайно найденным QR-кодам, например, на информационных щитках, рискуют загрузить вредоносное программное обеспечение на свои устройства.
Специалисты призывают граждан быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также проверять информацию перед тем, как делать какие-либо финансовые операции.
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Дарья Осипова