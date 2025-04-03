Мошенники выманили у подмосковной пенсионерки более 6 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Свыше 6 млн рублей забрали аферисты у 79-летней жительницы Ленинского городского округа, полицейским удалось задержать одного из участников мошеннической схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Обман начался с того, что на мобильный телефон пенсионерки поступило сообщение от абонента с фотографией бывшей коллеги по работе. В сообщении говорилось, что в компании идёт проверка из-за перевода денег на Украину, и с пенсионеркой в ближайшее время свяжутся представители правоохранительных органов», — рассказали в МВД.Вскоре после этого пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником МВД. Он сказал, что с её счетов делались переводы в помощь ВСУ, и чтобы пресечь это, пенсионерка должна выполнить указания его «коллег».
По указке мошенников женщина установила на телефон неизвестные приложение, а потом переводила деньги на указанные её счета. В течение трёх недель она перевела таким образом более 6 млн рублей.
Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Следователи установили, что часть денег, переведённых со счёта пострадавшей, сняли в Казани. Подозреваемого в обналичивании денег задержали в Москве. Им оказался 29-летний житель Казани. Сейчас ведётся розыск остальных участников мошеннической схемы.
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