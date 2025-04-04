«Уходила и плакала»: Ханна раскрыла подробности отношений с Пашу

Ханна (фото: Instagram* @offi_hanna)
Певица Ханна (Анна Иванова) по-прежнему болезненно реагирует на критику супруга Пашу (Павел Курьянов) в отношении своей музыкальной деятельности, однако уже научилась не воспринимать ее в штыки.
Ханна и Пашу женаты девять лет. В этих отношениях с музыкальным продюсером девушка стала развивать сольную карьеру и стала популярной певицей. При этом она призналась, что совмещать рабочие и романтические отношения с Пашу ей довольно сложно.
По ее словам, сначала было непросто работать с продюсером, который был ее молодым человеком, а потом стал мужем.
Со временем Ханна научилась разделять работу и семью и не воспринимать критику мужа в штыки. Она добавила, что как-то они сели и поговорили обо всем.
Тем не менее артистка уточнила, что по-прежнему болезненно реагирует на критику Пашу, однако научилась быстро успокаиваться.
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По ее словам, сначала было непросто работать с продюсером, который был ее молодым человеком, а потом стал мужем.
«И когда он говорил какие-то вещи, которые по работе казались бы нормальными от продюсера, но меня это задевало прежде всего, как его женщину. И я уходила, плакала», — рассказала Ханна на канале «Кристина Егиазарова».
Со временем Ханна научилась разделять работу и семью и не воспринимать критику мужа в штыки. Она добавила, что как-то они сели и поговорили обо всем.
Тем не менее артистка уточнила, что по-прежнему болезненно реагирует на критику Пашу, однако научилась быстро успокаиваться.
«Когда мы дома работаем в кабинете, мы можем друг на друга погавкаться, но, когда выходим из кабинета, забываем о рабочих моментах. У меня еще, конечно, есть такое остаточное явление — обидеться, но это очень быстро проходит. Раньше, если это длилось по несколько дней, то сейчас через три-четыре минуты я отхожу», — поделилась Ханна.
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