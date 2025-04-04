Жительница Лотошина перевела мошенникам 1,5 млн рублей для «защиты от списания»

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Мошенники выманили у 54-летней жительницы Лотошина более полутора миллионов рублей под предлогом защиты средств от незаконного списания, полицейские задержали участницу аферы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жительнице Лотошино позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и рассказал, что со счёта женщины кто-то нелегально переводит деньги. Для того, чтобы «защитить» средства, он сказал обналичить их и перевести на некий «резервный счёт». Женщина поверила звонившему и перевела деньги на счёт, который ей продиктовали. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина подала заявление в полицию. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемую в выполнении функции дроппера в преступной схеме — человека, на чей счёт поступают деньги жертвы, откуда их обналичивают и передают остальным преступникам. Дроппером оказалась 30-летняя жительница Казани.
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