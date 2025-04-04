Жительница Лотошина перевела мошенникам 1,5 млн рублей для «защиты от списания»

«Видим большой отклик от владельцев – с начала весны к нам обратились хозяева более 11,8 тысяч домашних питомцев. Преимущественно, на процедуру приводят собак – зарегистрировали свыше 11,7 тысяч и еще около 80 кошек. Ветеринарный врач проводит общий осмотр питомца, вносит данные о нем в единый региональный Реестр, также указывает информацию о владельце и его контакты», - уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.