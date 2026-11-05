Мошенники маскируют фишинговые программы под видом ИИ-сервисов

05 ноября 2026, 02:37

Фото: iStock/NanoStockk

Прокуратура предупредила о новой мошеннической схеме. Злоумышленники маскируют вредоносное программное обеспечение под бесплатные ИИ‑сервисы для подбора стрижек, причёсок и макияжа, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.