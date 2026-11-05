Мошенники маскируют фишинговые программы под видом ИИ-сервисов
Прокуратура предупредила о новой мошеннической схеме. Злоумышленники маскируют вредоносное программное обеспечение под бесплатные ИИ‑сервисы для подбора стрижек, причёсок и макияжа, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.
В интернете размещают рекламу якобы полезных ИИ‑сервисов, обещая, что по одной фотографии пользователь сможет подобрать стрижку, причёску, макияж или новый образ. Чтобы воспользоваться «услугой», предлагают скачать приложение по ссылке. На деле файл содержит вредоносное ПО: после установки мошенники получают удалённый доступ к телефону и могут похитить деньги.
В прокуратуре дали рекомендации, как защититься от аферистов. Следует пользоваться только официальными сервисами, не переходить по подозрительным ссылкам и установить на телефон средства защиты. Кроме того, ни в коем случае нельзя передавать посторонним коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Если есть подозрения на мошенничество, в ведомстве советуют незамедлительно обратиться в полицию.
Читайте также: