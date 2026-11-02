В Шатуре задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки более 9 млн рублей

02 ноября 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Шатурские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки более 9 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





С заявлением о мошенничестве в дежурную часть обратилась 70-летняя местная жительница. Сумму ущерба она оценила в 9,2 млн рублей.

«Установлено, что с потерпевшей связались лжесотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что доступ к её учетной записи на портале госуслуг получили злоумышленники для оформления доверенности на женщину, находящуюся в международном розыске. Аферисты убедили пенсионерку, что необходимо обналичить сбережения и направить их для проверки в Центробанк, передав доверенному лицу», – рассказала Петрова.