В Шатуре задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки более 9 млн рублей
Шатурские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки более 9 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
С заявлением о мошенничестве в дежурную часть обратилась 70-летняя местная жительница. Сумму ущерба она оценила в 9,2 млн рублей.
«Установлено, что с потерпевшей связались лжесотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что доступ к её учетной записи на портале госуслуг получили злоумышленники для оформления доверенности на женщину, находящуюся в международном розыске. Аферисты убедили пенсионерку, что необходимо обналичить сбережения и направить их для проверки в Центробанк, передав доверенному лицу», – рассказала Петрова.Выполнив все инструкции, пострадавшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего москвича, исполнившего в преступной схеме роль курьера. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейские устанавливают соучастников преступления, а также причастность задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.