Пенсионерка из Щёлкова помогла задержать курьера телефонных мошенников
Мошенники начали звонить 67-летней жительнице Щёлкова и попытались выманить у неё сбережения — 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Женщине поступали звонки через мессенджер от лжесотрудников правоохранительных органов. Аферисты рассказывали о взломе её аккаунта на «Госуслугах» и о том, что теперь все её средства могут отправить на помощь ВСУ, поэтому их нужно срочно снять и передать «для инкассации».
«Пенсионерка поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию. Всё дальнейшее происходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.Женщина сделала вид, что верит обману, и когда к ней подъехал курьер, передала ему муляж денег. В этот момент посыльного задержали. Оказалось, что это 19-летний житель Балашихи. До суда его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас ведутся розыски остальных участников преступной схемы.