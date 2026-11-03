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Пенсионерка из Щёлкова помогла задержать курьера телефонных мошенников

оригинал Фото: istockphoto.com/akobchukOlena

Мошенники начали звонить 67-летней жительнице Щёлкова и попытались выманить у неё сбережения — 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Женщине поступали звонки через мессенджер от лжесотрудников правоохранительных органов. Аферисты рассказывали о взломе её аккаунта на «Госуслугах» и о том, что теперь все её средства могут отправить на помощь ВСУ, поэтому их нужно срочно снять и передать «для инкассации».

«Пенсионерка поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию. Всё дальнейшее происходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.
Женщина сделала вид, что верит обману, и когда к ней подъехал курьер, передала ему муляж денег. В этот момент посыльного задержали. Оказалось, что это 19-летний житель Балашихи. До суда его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас ведутся розыски остальных участников преступной схемы.
Лев Каштанов

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