Пенсионерка из Щёлкова помогла задержать курьера телефонных мошенников

03 ноября 2026, 15:11

оригинал Фото: istockphoto.com/akobchukOlena

Мошенники начали звонить 67-летней жительнице Щёлкова и попытались выманить у неё сбережения — 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Женщине поступали звонки через мессенджер от лжесотрудников правоохранительных органов. Аферисты рассказывали о взломе её аккаунта на «Госуслугах» и о том, что теперь все её средства могут отправить на помощь ВСУ, поэтому их нужно срочно снять и передать «для инкассации».





«Пенсионерка поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию. Всё дальнейшее происходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.