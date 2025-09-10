Мошенники массово рассылают россиянам фальшивые уведомления о долгах
На портале «Госуслуги» россиянам массово приходят уведомления об исполнительных производствах с одинаковой суммой — 203 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, злоумышленники рассылают фальшивые судебные решения приставам, а пострадавшие узнают о «долгах» только из уведомлений на портале.
В качестве примера приводят историю жительницы Краснодара Натальи: в конце апреля ей пришло уведомление о возбуждении исполнительного производства, якобы открытого в Ростовской области — регионе, где женщина никогда не бывала. «Истца» она не знала. Позвонив названному лицу, Наталья выяснила, что тот не подавал исков и не в курсе ситуации.
В суде сообщили, что дела с её номером телефона не существует. Женщина направила приставам справку и жалобу, однако мошенники всё равно оформили несколько исполнительных производств по подложным документам в отдалённых районах Ростовской области. Четыре производства удалось закрыть, одно остаётся открытым.
Как отмечает Baza, это не единичный случай: уже возбудили уголовные дела, эпизоды в Ростове-на-Дону объединили в одно производство. Правоохранители выявили жителя Омска, чей банковский счёт фигурирует в оформленных производствах.
