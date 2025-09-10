Мошенники массово рассылают россиянам фальшивые уведомления о долгах

10 сентября 2025, 22:31

Baza: россияне массово получают фейковые уведомления о долгах на «Госуслугах»

Фото: istockphoto/mactrunk

На портале «Госуслуги» россиянам массово приходят уведомления об исполнительных производствах с одинаковой суммой — 203 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.