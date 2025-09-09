Мошенники создали поддельный сайт с упоминанием ЕСИА и Госуслуг для обмана семей с детьми
Мошенники создали фишинговые сайты, имитирующие официальные порталы с информацией о выплатах 45 тысяч рублей для семей с детьми. Для придания легитимности злоумышленники используют упоминания ЕСИА и Госуслуг, а также элементы Системы быстрых платежей.
Эксперты компании Angara Security рассказали РИА Новости новый способ мошенничества, при котором преступники создают поддельные сайты, предлагающие оформить субсидии для семей с детьми.
Для придания видимости легитимности сайты используют атрибуты Системы быстрых платежей.
Для получения якобы положенных средств мошенники предлагают привязать банковский счет через СБП, отсканировав QR-код на фишинговой странице. После перехода на официальный портал СБП и выбора банка жертву перенаправляют в мобильное приложение, где подтверждается привязка счета. Это позволяет злоумышленникам инициировать переводы без дополнительного подтверждения, а также использовать полученные данные для имитации звонков из банка, рассылки фишинговых сообщений и шантажа.
Как отметил младший эксперт по защите бренда Angara SOC Александр Сухарев, в настоящее время не существует единовременной федеральной выплаты в размере 45 тысяч рублей для семей с детьми — соответствующий законопроект находится на стадии рассмотрения. Мошенники используют новостную повестку и календарные даты начала учебного года для привлечения жертв.
