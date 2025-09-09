Мошенники создали поддельный сайт с упоминанием ЕСИА и Госуслуг для обмана семей с детьми

09 сентября 2025, 06:40

Мошенники маскируются под сайты о выплатах 45 тысяч рублей для семей с детьми

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники создали фишинговые сайты, имитирующие официальные порталы с информацией о выплатах 45 тысяч рублей для семей с детьми. Для придания легитимности злоумышленники используют упоминания ЕСИА и Госуслуг, а также элементы Системы быстрых платежей.