МВД: мошенники от имени блогера просят детей сфотографировать приложения

09 сентября 2025, 17:11

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники от имени известного блогера начали просить детей сфотографировать приложения из телефона родителей, чтобы получить доступ к 10 тысячам игровой валюты «робукс». Об этом сообщает Telegram-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.