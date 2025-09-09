МВД: мошенники от имени блогера просят детей сфотографировать приложения
Мошенники от имени известного блогера начали просить детей сфотографировать приложения из телефона родителей, чтобы получить доступ к 10 тысячам игровой валюты «робукс». Об этом сообщает Telegram-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники от имени известного блогера просят ребенка выполнить задание из видео. За него им обещают 10 тысяч игровой валюты. Детям необходимо сфотографировать приложения в телефонах родителей или бабушки, после чего ребенка убеждают зайти в сервис онлайн-банка, ввести пароль и сделать его фото.
В МВД отметили, что таким образом действуют мошенники. Они говорят детям самим взять телефон старших, так как они не понимают важности игровой валюты.
