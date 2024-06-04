Юрист Хаминский заявил о новой профессии в России

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Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский сообщил, что в российских классификаторах появилась новая профессия – финансовый дипломат.
«Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал проект профессионального стандарта «Специалист в области финансовой дипломатии (финансовый дипломат)». Ранее такой профессии в российских классификаторах не было», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Хаминский.
Специалист пояснил, что функция этой профессии будет заключаться в обеспечении процессов финансовых отношений для увеличения конкурентоспособности компаний.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров. Кроме этого, унылой опрошенные назвали работу в офисе, а также деятельность продавцов.
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